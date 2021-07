https://mundo.sputniknews.com/20210701/la-eurocopa-multisede-complica-la-presencia-de-aficionados-espanoles-en-san-petersburgo-1113704323.html

La Eurocopa multisede complica la presencia de aficionados españoles en San Petersburgo

BILBAO (Sputnik) — Las especiales características de esta Eurocopa multisede y las restricciones del COVID-19 están detrás de la escasa afluencia de... 01.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-01T14:38+0000

2021-07-01T14:38+0000

2021-07-01T15:03+0000

españa

eurocopa 2020

aficionados

rusia

Desde esta empresa señalan que no recibieron durante la semana peticiones de aficionados como para fletar un vuelo chárter, aunque no dudan de que si España llega a la final de Wembley, acabarán organizando varios aviones con destino a Londres.Por el momento, como confirman en BCD y en la propia RFEF, el 30 de junio salió un avión con periodistas desde Copenhague con destino a San Petersburgo y este 1 de julio llegó otro con las familias de los jugadores.En el primero de esos aviones, viaja el aficionado español por excelencia, el carismático "Manolo el del Bombo", que explicó a Sputnik que con un test de COVID y el Fan ID fue suficiente para entrar al país eslavo y que "practicamente no ha visto a españoles por las calles de San Petersburgo".Uno de los aficionados que no consiguió llegar hasta la ciudad rusa desde Copenhague fue Pablo, natural de Logroño, que explicó a Sputnik que el motivo "estuvo más en lo complicado de llegar hasta San Petersburgo desde Copenhague que en el COVID-19. Me suponía hacer escalas de 24 horas en Riga o Tallin".Sin embargo, sí que reconoce algún caso como el de un conocido suyo que "viajó de Copenhague a Madrid, para coger posteriormente un vuelo a San Petersburgo vía París".Contra la creencia inicial de muchos, la selección española de fútbol se clasificó el 28 de junio para cuartos de final de la Eurocopa en un partido épico frente a Croacia (5-3), lo que provocó que siguiera en el torneo y pasara de Copenhague, sede de este encuentro, a San Petersburgo. Otro caso también peculiar es el de David Cebollada, aficionado de Zaragoza, que vio todos los partidos de la fase inicial en Sevilla y el lunes estuvo en los octavos de final en la capital danesa.Confía en la prueba PCR que le hicieron gratuitamente en el aeropuerto de Copenhague y en el Fan ID, aunque también admite que él y sus compañeros van "rezando un poco para que todo salga bien y te dejen pasar. En algunos países ponen muchas pegas y en otros es un poco más fácil. Tampoco sabes lo que te vas a encontrar", explica.Respecto a la organización de este torneo en varios países considera que "está siendo mucho estrés. Yo llevo 11 años siguiendo todos los partidos de España (...) pero nada tan estresante como en esta Eurocopa. Solo lo aguanta el que tiene mucha afición", señala resignado.En relación con los posibles contagios de COVID-19, David Cebollada confiesa que tiene las dos dosis de la vacuna, pese a lo cual sigue usando mascarilla "no vaya a ser que me contagie y no pueda ir a Londres" y explica también que conoce casos de aficionados que tuvieron que dormir en el aeropuerto de Riga porque las autoridades locales no les permitieron salir del aeropuerto.El Ministerio de Exteriores español emitió el pasado martes un comunicado en el que se recordó a los aficionados que, en caso de plantearse viajar a San Petersburgo, debían llevar una prueba PCR negativa de 72 horas en inglés o en ruso y el Fan ID.Desde la Real Federación Española de Fútbol manifestaron a Sputnik que solo el viernes podrán cuantificar cuántos aficionados consiguieron llegar finalmente a San Petersburgo.

eurocopa 2020, aficionados, rusia