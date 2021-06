https://mundo.sputniknews.com/20210630/esta-es-la-leccion-mas-importante-que-la-pandemia-enseno-a-warren-buffett-1113676239.html

Esta es la lección más importante que la pandemia enseñó a Warren Buffett

Esta es la lección más importante que la pandemia enseñó a Warren Buffett

La pandemia de COVID-19 enseñó una importante lección al famoso inversor estadounidense Warren Buffett. Que la actual se veía venir y que no será la peor. La... 30.06.2021, Sputnik Mundo

"Con la pandemia aprendí que la gente no sabe tanto como cree saber. Pero la mayor lección fue que la pandemia se veía venir, y que no es la peor que uno se puede imaginar", alerta Buffett, no sin antes regañar a la sociedad. "Le cuesta mucho prepararse para cosas que son remotas pero que son posibles y que ocurrirán tarde o temprano". El magnate hizo estas declaraciones durante una entrevista para la CNBC el 29 de junio.Buffett tiene claro que "habrá otra pandemia", y que esa amenaza se suma a la nuclear, química, biológica y cibernética, cada una de ellas "con terribles posibilidades", sostiene. La sociedad no hace suficiente para evitarlas.Los pobres son más pobres, y los ricos, más ricosEl inversor y filántropo lamenta que las consecuencias económicas de la pandemia están recayendo de forma desproporcionada en las pequeñas empresas y que seguiremos contemplando las consecuencias del COVID-19. El empresario pone como ejemplo a EEUU. Y es que en marzo de 2020, el país norteamericano paralizó su economía de la noche a la mañana. Miles de pequeñas empresas se vieron obligadas a echar el cierre, y los gigantes del e-commerce se quedaron con sus clientes.

