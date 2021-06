https://mundo.sputniknews.com/20210629/una-ola-de-calor-deja-al-descubierto-el-talon-de-aquiles-de-europa-1113636793.html

Una ola de calor deja al descubierto el talón de Aquiles de Europa

Una ola de calor deja al descubierto el talón de Aquiles de Europa

La llegada de una fuerte ola de calor a Europa dio lugar a un alza de los precios de electricidad: en algunos países, superaron los 110 dólares por kilovatio... 29.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-29T16:17+0000

2021-06-29T16:17+0000

2021-06-29T16:17+0000

economía

electricidad

energía eólica

calor

energía solar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113636519_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c3480ea311b0b20fab0c8b352332b55d.jpg

Así, en Lituania, el costo se incrementó en casi un tercio entre el 21 y el 27 de junio y alcanzó los 101 dólares por kilovatio hora, según datos de la bolsa Nord Pool. De esta manera, batió el récord establecido en el otoño boreal de 2015. Y hasta el momento, los precios de electricidad en los países bálticos —Estonia, Letonia y Lituania— superan los 118 dólares por hora.En Alemania, los precios batieron un récord de hace 13 años y alcanzaron los 109 dólares por kilovatio hora, por el momento. Este fenómeno no solo se debe al creciente uso de los sistemas de aire acondicionado en los días calurosos, sino también al fracaso de la denominada energía verde. En particular, las centrales eólicas son incapaces de generar energía debido a la falta de viento que suele acompañar a las olas de calor, explica el diario ruso Vzglyad.Los países del Báltico, que dependen en gran medida de las importaciones de energía, no tienen la oportunidad de importar la energía rusa debido a los trabajos de reparación que tienen lugar en sus instalaciones ubicadas en Letonia.El déficit de gas natural es otra causa del alza de los precios. Se debe a que los depósitos de gas en los almacenamientos subterráneos europeos son muy pequeños, mientras que las compañías de gas natural licuado (GNL) se marchan a Asia, pues en esa región los precios son más altos y se puede ganar más que en Europa. La crisis del GNL obligó a Europa a optar por uno de los combustibles más sucios que existen: el carbón.De ser necesario, Rusia podría prestar ayuda a los países del Báltico gracias al sistema energético común BRELL (Bielorrusia, Rusia, Estonia, Lituania, Letonia), creado en la URSS, y es que cuenta con grandes reservas adicionales en sus centrales nucleares. Al mismo tiempo, subraya que en la situación actual esta estrategia podría ser incluso económicamente rentable si se tienen en cuenta los precios de energía en Rusia y la UE. No obstante, cabe recordar que las autoridades de los países del Báltico buscan salir del proyecto BRELL.En lo que respecta al horario de generación de las energías renovables, coincide con el de la carga de la red. Por ejemplo, por la noche, casi no hay demanda, y las estaciones solares tampoco generan energía eléctrica. Para cubrir la demanda, los países se ven obligados a tener ciertos recursos de reserva. Una situación similar ocurrió en EEUU en febrero, cuando una ola de frío dio lugar a una serie de apagones en Texas, un estado que también había apostado por la energía verde.Kondratiev se muestra convencido de que los países del Báltico tienen una buena oportunidad de hacer frente a la crisis energética si apuestan por la cooperación con Rusia y Bielorrusia a pesar de las discrepancias políticas. En el caso contrario, solo tienen dos opciones: crear una fuente de energía de reserva —algo que podría afectar su economía, pues es un proyecto muy costoso— o pedir a sus ciudadanos que limiten el uso de la electricidad en las horas pico. También podrían volver al uso de la energía sucia, la más perjudicial para el medioambiente.

https://mundo.sputniknews.com/20201119/la-ue-se-propone-aumentar-10-veces-la-produccion-de-las-energias-renovables-marinas-1093550487.html

https://mundo.sputniknews.com/20210429/1111721778.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

electricidad, energía eólica, calor, energía solar