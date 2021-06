https://mundo.sputniknews.com/20210625/los-harry-y-meghan-estadounidenses-ivanka-y-jared-kushner-podrian-distanciarse-de-donald-trump--1113541094.html

¿Los 'Harry y Meghan' estadounidenses? Ivanka y Jared Kushner podrían distanciarse de Donald Trump



Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner, alguna vez fueron los aliados más cercanos de Donald Trump en la Casa Blanca. Sin embargo, la hija del expresidente y... 25.06.2021, Sputnik Mundo

Varias fuentes anónimas familiarizadas con el asunto —entre ellas exfuncionarios de la Casa Blanca y amigos de la familia— coinciden en que la brecha entre Donald, Ivanka y Jared es cada vez más grande. Pero, ¿qué se esconde detrás de este distanciamiento? Son las quejas constantes de Trump y su incapacidad de pasar página y seguir adelante: así, en algunas ocasiones, se queja durante "varias horas" de las presidenciales "robadas" del 2020 o habla de su esperanzador regreso a la política. Trump también "pone en duda" el papel de Kushner en su carrera política, aunque se sabe que el esposo de Ivanka fue una de las pocas personas que pudo mantenerse cerca del excéntrico político a lo largo de sus dos campañas presidenciales.Tras la llegada al poder del demócrata Joe Biden, Trump se mudó a Mar-a-Lago, en Florida. No obstante, un amigo de la familia revela que Ivanka y Jared "no acudían a los eventos habituales de primavera y verano" organizados por su padre y suegro. Y antes de su mudanza, solo lo visitaban cada tres o cuatro semanas. Si bien actualmente residen en un rascacielos de Miami junto a sus tres hijos, tienen previsto alojarse en una isla privada. Kushner "todavía habla por teléfono" con su suegro, aunque no está contento con su círculo de asesores que apoya sus ideas más descabelladas, asegura otra fuente. El expresidente, a su vez, opina que su yerno firmó un "contrato de siete cifras" con la editorial Broadside Books solo para "atribuirse algunos de sus logros".

