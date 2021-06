https://mundo.sputniknews.com/20210625/londres-asegura-que-incidente-en-el-mar-negro-podia-haber-provocado-escalada-1113551416.html

Londres asegura que el incidente en el mar Negro podía haber provocado escalada

Londres asegura que el incidente en el mar Negro podía haber provocado escalada

LONDRES (Sputnik) — El jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido, Nicholas Carter, declaró que como resultado del reciente incidente en el mar Negro... 25.06.2021

A juicio de Carter, un posible error en el juego con Rusia "al ratón y al gato" puede provocar una guerra de verdad.El Ministerio de Defensa ruso denunció el 23 de junio que el destructor británico HMS Defender se adentró tres kilómetros en las aguas jurisdiccionales de Rusia cerca de Crimea. Un caza Su-24 ruso tuvo que hacer disparos de advertencia con munición real para expulsar al buque intruso.El Ministerio de Defensa del Reino Unido declaró que el destructor estaba cumpliendo una travesía pacífica en aguas territoriales de Ucrania de acuerdo con el derecho internacional, y también afirmó que no hubo disparos de advertencia y que, según militares británicos, Rusia estaba efectuando "ejercicios de tiro" en el mar Negro, de lo que había advertido de antemano.Pero un periodista de BBC que iba a bordo del HMS Defender corroboró que el destructor entró premeditadamente en aguas de Rusia.Más tarde el periódico The Telegraph, citando fuentes del Ministerio de Defensa, comunicó que la decisión definitiva sobre la entrada del HMS Defender en el mar Negro la debía tomar el primer ministro británico, Boris Johnson, quien dijo más tarde que el Reino Unido no reconoce la incorporación de Crimea a Rusia y que el HMS Defender atravesaba el mar territorial de Ucrania de conformidad con las leyes internacionales.Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes —más del 96%— avaló esa opción.Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU, votaron a favor de la reunificación con Rusia.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que el tema de Crimea "está zanjado definitivamente".

