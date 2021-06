https://mundo.sputniknews.com/20210625/en-cumbre-de-alba-presidente-boliviano-aplaude-retorno-progresista-y-condena-golpe-1113533223.html

En cumbre de ALBA, presidente boliviano aplaude retorno progresista y condena golpe

En cumbre de ALBA, presidente boliviano aplaude retorno progresista y condena golpe

LA PAZ (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, proclamó el resurgimiento de la "energía emancipadora" del progresismo en los pueblos americanos y... 25.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-25T01:17+0000

2021-06-25T01:17+0000

2021-06-25T01:17+0000

américa latina

luis arce

pueblos de nuestra américa-tratado de comercio de los pueblos (alba-tcp)

bolivia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/16/1094198994_0:209:3072:1937_1920x0_80_0_0_5f23455206a27b6d987ac9699307d276.jpg

El gobernante, en su participación que marcó el retorno de Bolivia al grupo tras la crisis de 2019 y el gobierno transitorio del año siguiente, reafirmó el compromiso de La Paz con los procesos de integración y unidad continentales, bajo principios de solidaridad e independencia.Arce saludó en este contexto la posible victoria del izquierdista Pedro Castillo en el reciente balotaje presidencial en Perú, llamando a que "se respete la voluntad popular expresada en las urnas" de ese país.El mandatario boliviano, quien hacía también su primera presentación internacional en persona, destacó que el triunfo de Castillo ocurría después de que gobiernos conservadores y neoliberales reunidos en el Grupo de Lima dieran por acabado al ciclo progresista continental.Las autoridades electorales acabaron el conteo de votos de la segunda vuelta en Perú con un resultado favorable a Castillo pero el partido fujimorista que resultó derrotado presentó pedidos de nulidad de actas, que son analizadas por el Jurado Nacional de Elecciones, luego de lo cual se podrá proclamar oficialmente un nuevo jefe de Estado.Arce denunció los "métodos no democráticos" adoptados por sectores conservadores de la región, en referencia al golpe que echó a Evo Morales del poder e impuso en Bolivia el régimen transitorio de facto de Jeanine Áñez."Estamos trabajando por la memoria, la verdad y la justicia, para que estas nuevas formas de golpe de Estado no se vuelvan a dar ni en Bolivia ni en ningún país, y en este camino les pedimos seguir acompañándonos", dijo.Arce planteó también la necesidad de dar un nuevo impulso a los procesos de integración, en busca de la "emancipación" de los pueblos americanos "mediante mecanismos efectivos y no retóricos"."Hoy más que nunca necesitamos levantar las banderas de la unidad de nuestra América. Apostamos por un ineludible reimpulso del ALBA-TCP, la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), con más fuerza que nunca", dijo.Arce agradeció la solidad internacional, en especial de los miembros del ALBA-TCP, con el pueblo boliviano tras el golpe de 2019 y anunció que su país estaba en proceso de reconstrucción, procurando retornar a la senda de un crecimiento económico sostenible y con proyección social.

https://mundo.sputniknews.com/20210624/luis-arce-llega-a-venezuela-en-su-primera-visita-oficial-para-asistir-a-la-cumbre-del-alba--fotos-1113514883.html

https://mundo.sputniknews.com/20210617/un-ministro-boliviano-considera-que-hay-elementos-para-cerrar-el-caso-del-golpe-de-estado-de-2019-1113315942.html

https://mundo.sputniknews.com/20210615/la-incesante-busqueda-de-justicia-de-patricia-arce-por-los-crimenes-del-golpismo-en-bolivia-1113216778.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

luis arce, pueblos de nuestra américa-tratado de comercio de los pueblos (alba-tcp), bolivia