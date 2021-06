https://mundo.sputniknews.com/20210624/el-boxeador-espanol-poli-diaz-detenido-por-malos-tratos-a-su-pareja-1113505036.html

El boxeador español Poli Díaz, detenido por malos tratos a su pareja

Los vecinos alertaron a las fuerzas de seguridad, que encontraron a la mujer con signos de haber sido golpeada y al púgil deambulando en las inmediaciones. 24.06.2021, Sputnik Mundo

Policarpo Díaz Arévalo, de 53 años, fue detenido el 23 de junio por supuestos malos tratos a su pareja. El boxeador español —apodado El potro de Vallecas en referencia al barrio de Madrid donde se crio— se encontraba en Las Palmas de Gran Canaria. Residía desde hacía tiempo en el barrio de Zárate, uno de los más humildes. A las nueve de la mañana, aproximadamente, un grupo de agentes acudió al domicilio por una llamada de los vecinos, según han recogido medios locales. Habían escuchado gritos y habían visto a la mujer desnuda, pidiendo socorro, tal y como explicaron, añadiendo que las trifulcas eran habituales.Al llegar, las fuerzas de seguridad constataron que la pareja presentaba signos de violencia. Tenía partes de la cara hinchadas, hematomas, heridas con sangre y síntomas de intentos de asfixia. Nada más verla, la trasladaron al Hospital Insular de la ciudad canaria. Poli Díaz, sin embargo, no estaba allí ni en el piso. Se encontraba en las inmediaciones, como advirtieron tras una inspección de la zona, y fue esposado sin ofrecer resistencia. Tomó el caso el Juzgado de instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria y él se negó a declarar.Lo hicieron hicieron la presunta víctima y varios testigos. El forense reconoció a la víctima y objetivó lesiones compatibles con malos tratos, según Canarias7, y este viernes el caso pasará al Juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de capital grancanaria. Díaz, conocido púgil español, ha protagonizado bastantes escándalos en los últimos años. Campeón de Europa de boxeo de 1988 a 1990, su vida ha estado jalonada por los triunfos, las caídas y los excesos. El 27 de julio de 1991 disputó el título mundial de peso ligero contra el estadounidense Pernell Whitaker. Lo que pudo ser su cumbre internacional, se tornó de repente en un despeñadero. Como contaba en A golpes con la vida (publicado en 2013 por la editorial Espasa), "aquella había sido solo una derrota, importante, pero solo una. La primera y única derrota de mi carrera profesional. Probablemente, estaba mal acostumbrado y ahora tenía que digerirla y analizar los errores que cometí. Porque ese no podía ser el final. Solo había pagado mi inexperiencia y mi mala organización". No fue, al contrario de lo que pensaba, la única: la fama, el dinero y el KO técnico de aquel combate en Virginia le empujaron a las drogas. De la cocaína y las farras con amigos y "chavalas", tal y como suelen rememorar los vecinos, pasó al gran sumidero de la jeringuilla: A la adicción se le juntaron los problemas. Tenía rifirrafes con todo el mundo. Más de una vez, Díaz se enfrentó —con esos puños que daban "ostias como tranvías"— a camareros, tenderos o simples viandantes. En el recuerdo de colegas y testigos afloran los ataques de furia en bares, así como cuando tiraba una máquina tragaperras con un empujón. Hasta su padre lo demandó por una paliza, en 1995. Terminó en la Cañada Real Galiana, un asentamiento chabolista donde se trapichea.Su imagen en una tienda de campaña, devorado por la aguja, se propagó como la de una muñeca rota del deporte. Parecía haberlo superado en 2011, cuando anunció que volvía al cuadrilátero y se promocionó como profesor de boxeo. Sin embargo, en 2012 tuvo que ser ingresado por recibir una puñalada en el pecho y la pierna. En 2013 se le acusó de estar involucrado en el apuñalamiento de un hombre y en 2014, por agredir a un policía.Y el 4 de mayo fue arrestado también en la capital canaria por una orden de búsqueda de un juzgado madrileño. Al parecer le perseguía otra denuncia de agresión desde 2018 y por eso se marchó al archipiélago español. Cuando fue a renovar su carnet de identidad, sin embargo, le llevaron a prisión al no haberse presentado al juicio. Pasó un mes, hasta hace 13 días. "Desconocía la situación, de hecho me encontrado con la noticia en la prensa. He hablado con Poli cada día desde que salió de prisión y nunca me manifestó ningún problema. Estoy muy decepcionado con su comportamiento, ya que es el único peleador que está dando esta mala imagen a nuestro deporte y nuestra empresa. Él había cambiado cuando lo firmamos. Invertimos mucho en él para que no volviese a la mala vida, pero sus actos no están correspondiendo con lo que hemos trabado con él. Estamos devastados", declaraba Antonio Ricobaldi, CEO de Unlimited Global Challengers, al diario As. El mánager pensaba organizar un combate a finales de año con El Potro de Vallecas, como un resurgir de la leyenda. Recientemente, había aparecido en prensa detallando ese encuentro. Se movía entre Madrid, con un piso a medio arreglar de Vallecas y una choza en las afueras, y Las Palmas de Gran Canarias, donde su pareja contaba con una casa. No tenía miedo en su vuelta al ring y proclamaba siempre lo mismo: "Queda Poli para rato".

