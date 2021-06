¿Más graciosos ellos que ellas? La polémica respuesta de un veterano local español dedicado al humor

https://mundo.sputniknews.com/20210622/mas-graciosos-ellos-que-ellas-la-polemica-respuesta-de-un-veterano-local-espanol-dedicado-al-humor-1113438186.html

La Chocita del Loro, empresa con tres espacios de monólogos con 25 años de existencia, ha provocado la controversia al decir que las cómicas hacen chistes de...

Una cómica entre 26 artistas masculinos. La Chocita del Loro, empresa con tres locales dedicados a monólogos en Madrid, celebra su 25 aniversario con este cartel. En una entrevista con la cadena SER el 18 de junio, cuyo motivo era ese cuarto de siglo de existencia, la pregunta final señala la desigualdad de género. "Intentamos que haya mujeres, pero es complicado porque el humor es diferente", responde Laura Sánchez Vegas, directora y programadora de la compañía. "Mucho del que hacen es como de víctimas o muy feminista", continúa, alegando que el "público variopinto" de sus espacios "no suele comprar" estos espectáculos.En poco tiempo, la polémica está servida. A los diferentes juegos de palabra que se producen tras la declaración —"la chocita del escroto", "la pollita del loro"— se le suman pantallazos de entradas agotadas para actuaciones de Martita de Graná, Eva Soriano, Marta González de Vega, Virginia Riezu o Asaari Bibang, por citar unos cuantos ejemplos, no todos, de la cartelera actual. Otros cuelgan listas de los programas más escuchados o con mayor éxito en giras de teatros, como Estirando el chicle o Deforme Semanal. A estas réplicas se añade la reprobación de cómicos estrella (como Ignatius Farray, que escribe "estas declaraciones son totalmente injustas e inaceptables: las mujeres son las que están haciendo mejor comedia en la actualidad") y la cancelación de su show por parte de Manu Chacón o el televisivo Jaime Caravaca. "Me voy de la Chocita del Loro. No pienso comulgar con esa ideología a la hora de programar comedia", apuntaba Caravaca, expresando su "disgusto" ante lo ocurrido y pidiendo disculpas a las personas que iban a verle. No siendo suficiente con esta contestación que ha levantado ampollas en el gremio y en la opinión pública, Francisco Carretero, el gerente, ha reafirmado la teoría el 22 de junio. "El nivel de las cómicas que hay en España necesita un tiempo, hay que darles uno o dos años para que estén a la altura de los cómicos que hay en La Chocita del Loro", defendía en el diario El País, justificando a su compañera: "Llevamos haciendo esto 25 años y jamás hemos recibido una subvención, por eso nosotros ponemos al que vende, es así de simple". Junto a estas palabras, La Chocita del Loro emite un mensaje por redes sociales en los que pide disculpas "a las personas que se hayan podido sentir ofendidas" por las declaraciones "desafortunadas" de su directora. "En ningún momento hemos querido ofender y sentimos lo sucedido. La Chocita del Loro seguirá trabajando como estos últimos 25 años para hacer reír a todo el público con nuestros espectáculos", inciden, antes de recibir un alud de respuestas, convirtiendo a la compañía en trending topic y sumando bajas en sus filas. La Unión de actores y Actrices ha publicado un comunicado en el que denuncia que "el humor no tiene género", el portal de comedia Gigglefy ha retirado a estos inmuebles de su contenido y algunos usuarios han aprovechado para contar experiencias de discriminación.Paula Álvarez, sexóloga y pedagoga, cuenta cómo fue despedida hace 10 años, mientras trabajaba de camarera, por acudir a una fiesta LGTBI. "Cuándo te pregunten por qué el Orgullo es necesario, acuérdate de esto. Que no ha pasado tanto tiempo, estamos igual", incidía. Nadin Din, otra cómica, expone un correo en el que la directora esgrime jocosamente como "condiciones" para probar sus textos "tener pene, saber comer penes o cualquiera de las anteriores es correcta". Y así una larga lista de quejas que han puesto sobre la mesa la exclusión de mujeres en la comedia y el debate de la calidad del humor.Guionista, monologuista o locutora con ocho años de experiencia, Pilar de Francisco fue la que colgó el corte con las frases de Laura Sánchez Vegas y desató la tormenta. "Es como si vivieran en un microcosmos y no conozcan la realidad de la comedia: las mujeres ya estamos en el mercado laboral. Tanto delante como detrás de las cámaras. Da la sensación de que se hubieran quedado congelados en el pasado, cuando parecía que entrábamos era una profesión de hombres", agrega, refiriéndose a Ana Morgade o Eva Hache como pioneras.Virginia Riezu apoya a su compañera. Gracias a ella pudo oír las citas que generaron el revuelo: "Se lo pasé a colegas. Y decidí hablar después, cuando se pasara el calentón", rememora a Sputnik. Esta veterana actriz y monologuista tiene un espectáculo que se llama, precisamente, Para ser mujer eres bastante graciosa, laureado por la crítica y por, sorpresa, la reserva imparable de butacas desde 2017. "Creo que con esto se han retratado. Se quedarán con lo más casposo de la comedia y ya se sabrá que es una empresa misógina, que rechaza el feminismo y lo dice a cara descubierta", arguye Riezu en conversación con Sputnik después de ser la protagonista de un importante anuncio veraniego o colaborar en cuatro emisoras de radio.Marta González de Vega se suma a estas reacciones. Con una obra teatral que encadena temporadas con llenazo y habiendo firmado el guion de los últimos fenómenos del cine español (la saga Padre no hay más que uno, de Santiago Segura), la cómica escribía: "Duele que un local que ha sido historia de la comedia en Madrid y en el que hicimos nuestros primeros bolos tantos cómicos y cómicas, se autodestruya así. Hasta hace dos días ni sospechaba esta actitud, que contradice su propia biografía (la que yo creía que tenía). ¡Viva el humor libre!".Como el que hace la venezolana Daniela Padrón con la compañía Monologamia y el espectáculo Pa qué nos conquistan, de mayoría femenina. "Nosotras nos buscamos la vida y llenamos. Además, se contradicen porque a la cómica que tienen la mantienen porque vende y no pueden asegurar eso si no programan a otras", confiesa, "triste" y "molesta" por esa imagen "antigua y desfasada" que refleja La Chocita del Loro y sus responsables.Es "delirante" discriminar el humor, indica Jorge García Palomo, responsable de la sección Un cómico en La Sala de Radio Nacional de España, donde da cabida a la escena nacional. "Una insidia, un anacronismo, un sinsentido. La comedia siempre está en constante movimiento y sorprende, evoluciona, zigzaguea, remueve, suma y sigue…", reflexiona el periodista, que habla de una "edad de oro de la comedia" y agradece a "ellos ¡y ellas!", enumerando a las mencionadas en el artículo y añadiendo muchos más nombres: Carolina Noriega, Bianka Kovacs, Maru Candel, Las Superpenas, Susi Caramelo, Valeria Ros, Sara Escudero, Riot Comedy, Henar Álvárez…"Podríamos pasarnos horas hablando de cómicas de referencia o nuevos talentos con todo tipo de propuestas y monólogos hilarantes, reivindicativos, reflexivos… Que se lo pregunten al público de tantísimas cómicas que arrasan en taquilla, que llenan salas por doquier o que triunfan en televisión, podcasts, redes sociales, programas de radio, open mics", sentencia el experto, "porque el arte de la comedia no tiene género: disfrutemos del talento, riamos y dejémonos de infamias".

