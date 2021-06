https://mundo.sputniknews.com/20210622/cuba-una-nacion-asediada-volvera-a-desnudar-el-aislamiento-mundial-de-eeuu-1113440126.html

Cuba, una nación "asediada", volverá a desnudar el aislamiento mundial de EEUU

Cuba, una nación "asediada", volverá a desnudar el aislamiento mundial de EEUU

El aislamiento de EEUU en la cuestión cubana volverá a quedar demostrado este 23 de junio, cuando la nación caribeña presente ante la Asamblea General de la... 22.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-22T15:39+0000

2021-06-22T15:39+0000

2021-06-22T15:39+0000

hoy con nosotros

bloqueo

apoyo

sanciones

onu

cuba

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1113439963_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_e8434fe65d125cee2338bf56c99f8737.jpg

Cuba, una nación "asediada", volverá a desnudar el aislamiento mundial de EEUU Cuba, una nación "asediada", volverá a desnudar el aislamiento mundial de EEUU

Así lo sostiene el Embajador de la isla en Honduras, Francisco Emilio Delgado, quien en conversación con Sputnik se mostró convencido de que el apoyo internacional a la causa cubana "va a ser abrumadora", como lo fue en otros años.Por ejemplo, en 2019 la resolución fue apoyada por 187 países, donde sólo se pronunciaron en contra EEUU, Israel y Brasil, al tiempo que Colombia y Ucrania se abstuvieron. Un "esquema" que se repetiría también este miércoles, afirmó el diplomático.Asimismo, citó datos impactantes sobre el efecto del bloqueo norteamericano contra Cuba, que le "ha costado 147.853.300 dólares"."Hemos calculado que, entre abril de 2019 y diciembre de 2020, hemos tenido pérdidas por 9.157.200 dólares. En términos coloquiales, Cuba pierde cada día que pasa el bloqueo entre 12 y 15 millones de dólares o, dicho de otra manera, 436 millones mensuales", precisó.Agregó que la situación golpea también al sector de la salud, donde el país ha perdido "198 millones de dólares durante los meses de la pandemia hasta diciembre de 2020". Entre otras cosas, porque el bloqueo impide a Cuba comprar insumos médicos directamente a proveedores estadounidenses, por lo que tiene que "ir a buscarlos a lugares más lejanos", lo que conlleva más tiempo para traerlos, así como más gastos."Hemos tenido que pagar a veces sobre tres precios", denunció el Embajador, al subrayar que "ningún país ha sido sometido a un asedio económico de esta naturaleza durante tantos años y de manera cada vez más profundizada"."Nosotros no le otorgamos ningún derecho a EEUU para que sancione a nadie: no pueden sancionar a ningún país de América Latina, no pueden sancionar a Rusia, no pueden sancionar a China; a nadie. Primero, porque no tienen la estatura moral para hacerlo. Y segundo, porque no lo amparan las leyes internacionales, a las que todos estamos obligados a respetar para vivir de manera civilizada", concluyó Francisco Emilio Delgado.

cuba

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Víctor Ternovsky https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

аудио, bloqueo, apoyo, sanciones, onu, cuba, eeuu