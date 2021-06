https://mundo.sputniknews.com/20210621/no-hay-nada-imposible-si-eres-de-vallecas-ascenso-heroico-del-rayo-vallecano-a-primera-division--1113389649.html

"No hay nada imposible si eres de Vallecas": ascenso heroico del Rayo Vallecano a primera división

El club madrileño gana la eliminatoria contra el Girona, de Cataluña, y escala de tabla después de dos temporadas en segunda. 21.06.2021, Sputnik Mundo

"Inesperado", "épico", "heroico" o "gesta histórica". Los calificativos se repitieron el 20 de junio ante un partido que meses antes habría sido impensable. El Rayo Vallecano venció al Girona por dos a cero, en la final de un torneo en el que se jugaba el ascenso a primera división. Y lo logró después de una temporada a rachas, sin ese salto al escalón dorado que anhelaba desde hace dos años, cuando descendió a segunda.Un gol de Álvaro García en el minuto siete y otro de Óscar Trejo en el 46 de la primera parte le dieron la victoria en el estadio Montilivi, de la ciudad catalana. Iban como visitantes y con un resultado muy peligroso de la ida en estos play-off para alcanzar la Primera División. En Vallecas terminaron perdiendo por un ajustado dos a uno después de 90 minutos vibrantes, con goles anulados y tensión por ese partido de vuelta.La plantilla del equipo madrileño salió con furia. Bajo la batuta de Andoni Iraola, el Rayo Vallecano comenzó dispuesto a tomar ventaja. Los goles antes del descanso le relajaron, aunque tuvo una segunda parte de nervios: un solo gol les predestinaban a la prórroga y el posible desastre. Además, en el 55 fue expulsado, por doble amarilla, Emiliano Velázquez, dejando a la formación con 10 jugadores, a cuadros. No cedieron: cuando el árbitro pitó el final, esa quimera se convirtió en realidad.Y el club celebró su ascenso, después de dos temporadas en segunda. También lo celebró el barrio, acostumbrado a la batalla y la aflicción. A partir de las once se escucharon los cláxones, los gritos y las primeras excursiones a la fuente de la Asamblea de Madrid, epicentro que ha visto a lo largo de la temporada otras manifestaciones, no tan festivas como esta: allí se juntaron los vecinos para quejarse por los arbitrarios cierres perimetrales de la Comunidad de Madrid o las cargas policiales que llevaron a cabo en las protestas, mientras otras denuncias públicas eran escoltadas sin sanción."No hay nada imposible si eres de Vallecas. A más obstáculos, más coraje. Es la única filosofía posible para un guerrero de barrio", escribió el club como crónica de este "desembarco de Montivili". "Si un club de fútbol, por mucho dinero que tenga, si no cuenta detrás con una masa social que lo apoye, está condenado al fracaso", afirma Antonio Luquero, responsable del diario VallecasWeb.No era nada esperado, añade el experto. "Ha hecho un juego anodino, con muchos errores en defensa, poca efectividad en ataque, y no se esperaba que fuera un ascenso", analiza. Además, "ha pillado a traspiés": "Ha sido una sorpresa porque tampoco en el torneo de ascenso iba muy aventajado". Supone "mucho" dicho ascenso, esgrime Luquero, no solo por los ánimos de socios y demás afición, sino por los ingresos de la primera tabla.El barrio, reflexiona Luquero, necesitaba una "alegría". En este tiempo, Vallecas ha sido azotado por el virus, por el desempleo o por la estigmatización de las autoridades. Era hora, cree, que pudieran disfrutar de algo positivo. Y eso que la dirección y la afición no gozan de unas buenas relaciones: desde hace tiempo, es habitual escuchar los cánticos "Presa, vete ya" en las gradas y ver mensajes contra Martín Presa, el presidente del club, en los alrededores del estadio.Sin ir más lejos, en el partido de ida contra el Girona, los Bukaneros colgaron un cartel frente al campo en el que ponía: "No importa la división, importa la agrupación", llamando a la concordia de la ejecutiva y los socios, maltrecha desde la llegada, hace una década, de Presa. El presidente se ha enfrentado a los seguidores del Rayo Vallecano por su forma empresarial de gestionar una entidad que es más de la calle y de las emociones obreras del barrio que de las oficinas.Presa no se ha acercado a quienes acuden al estadio por el hecho de pasárselo bien más que de ganar. Por brindar con los jugadores por un encuentro limpio y usar el césped como espejo de algunos valores del barrio: desde el estadio se muestra apoyo al colectivo LGTBI, la inmigración o las personas con riesgo de exclusión social. Su carácter combativo y solidario riñe con un empresario joven que ha tenido ciertos gestos de desdén al público. Uno fue el fichaje del ucraniano Roman Zolzuya, que se había fotografiado con enseñas de un grupo paramilitar de ultraderecha y otra simbología de filiación nazi, algo inaceptable para los hinchas del club. Otro fue la invitación a los líderes del grupo político Vox, Santiago Abascal y Rocío Monasterio, al palco durante un partido contra, precisamente, el Albacete, club en el que juega Zolzuya. "Han sido decisiones amenazantes, que las ha hecho para provocar. Y con el ascenso se le da alas para seguir con su estilo y para tener más dinero y presumir", arguyen a Sputnik dos miembros de Bukaneros que prefieren no dar nombres.Tras la victoria, Presa aseguró que se había escrito "la página más bonita de la historia del Rayo Vallecano". "Llevo tres ascensos y este ha sido el mejor por las dificultades que entrañaba. Había que romper muchas estadísticas y muchos muros. Es la primera vez que ascendemos fuera de casa, el primer equipo que perdiendo el primer partido como local consiguió levantar la eliminatoria", añadió. Desde las redes sociales, el club madrileño ha recibido cientos de felicitaciones. Exjugadores, aficionados de otras formaciones amigas o incluso Iker Casillas, exportero del Real Madrid, han volcado palabras de orgullo y alegría: "Me gusta Vallecas. Enhorabuena por volver a La Liga", expresó el guardameta retirado. "Enhorabuena. Será un placer volver a visitar Vallecas", apuntó el Osasuna.

