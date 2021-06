https://mundo.sputniknews.com/20210619/peru-seria-muy-extrano-que-no-proclamaran-a-castillo-como-presidente-1113368489.html

Perú: "Sería muy extraño que no proclamaran a Castillo como presidente"

Crece la tensión política ante la espera de la proclamación oficial de la victoria del candidato izquierdista. 19.06.2021, Sputnik Mundo

Perú: "Sería muy extraño que no proclamaran a Castillo como presidente" Crece la tensión política ante la espera de la proclamación oficial de la victoria del candidato izquierdista.

Tras la finalización del conteo oficial que da como ganador al candidato izquierdista Pedro Castillo, el analista Ramiro Escobar dialogó con GPS Internacional para analizar el clima de crispación política que vive el país. GPS Internacional se emite martes, jueves y viernes por M24 de Montevideo y sábados y domingos por Radio Illimani Red Patria Nueva en Bolivia y los domingos en Radio del Plata 1030 am en Argentina. El pasado 15 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) finalizó el conteo oficial de las actas, dando como ganador al candidato izquierdista con el 50,125% de los votos frente a Fujimori, que consiguió el 49,875%. Sin embargo, dado que Fuerza Popular ha presentado poco más de un centenar de pedidos de nulidad de varias actas, todavía no se ha declarado oficialmente a Castillo como ganador. En este sentido, esos pedidos están pendientes de ser resueltos por el Jurado Nacional de Elecciones.Se demora proclamación oficial de Pedro CastilloAl respecto, "la situación política es bastante tensa, crispada y agresiva", expresó. Aun cuando se ha confirmado la totalidad del conteo oficial de los votos, "mientras la OMPE ha proclamado a quien ganó más votos, todavía el jurado no ha proclamado oficialmente al ganador", señaló Escobar. Ello no ha ocurrido, "debido a las impugnaciones realizadas por el partido de Keiko Fujimori", advirtió. Lo sorprendente es que ningún observador internacional notó indicio alguno de fraude, añadió. En este marco, "parece que se estaría prolongando una agonía electoral, en base a argumentos hostiles y con campañas de odio", indicó. Por tanto, "lo más probable es que se intensifique la tensión política en el país de cara a los próximos meses, ante lo cual se esperaría que ambos partidarios llamaran a la calma, algo que no ha ocurrido con Fujimori", advirtió. Al respecto, "el futuro del Gobierno de Castillo dependerá de su capacidad de generar consensos, debido a la poca cohesión interna de su partido", concluyó. En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el economista Óscar Fernández Guillén, con quien dialogamos sobre los debates en torno a la flexibilidad comercial del Mercosur. El Mercosur se debate su futuro comercialEl secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería argentina, Jorge Neme, advirtió el 18 de junio que va en contra de los estatutos del Mercosur las negociaciones comerciales país a país por afuera del bloque. A su vez, "se deberían advertir los cambios en las perspectivas comerciales, destacándose la pérdida de importancia de la Unión Europea dentro del bloque regional, lo cual es el resultado de las trabas que se han mantenido en el acuerdo y dificultan su ratificación", aseveró. A su vez, "el país que ha sustituido a la Unión Europea ha sido China y, en términos regionales, el Asia Pacífico", advirtió el economista. Por tanto, "el bloque sudamericano necesita definir estrategias de política exterior y relaciones económicas internacionales a los efectos de aprovechar esas potencialidades", indicó. De lo contrario, "lo que podría ser un nuevo ciclo de los commodities con la reciente reactivación de la economía china no se aprovecharía completamente", concluyó. Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis en torno al estudio de la Economía Política Internacional en el marco de la tensiones entre los procesos de la globalización y la soberanía de los Estados.El mundo enteroEn el cierre de cultural, estuvimos en contacto con el realizador audiovisual argentino Sebastián Martínez, con quien dialogamos sobre la película documental que realizó sobre Francisco Piria y la creación de Piriápolis, llamada El Mundo Entero. El documental fue estrenado en octubre del año pasado por la pantalla de CINE.AR, y será exhibido el 21 de junio en la pantalla de la televisión uruguaya, por TV Ciudad.

