"Un mal ejemplo para la región": revelan el porqué de la ofensiva de EEUU contra Nicaragua

"Un mal ejemplo para la región": revelan el porqué de la ofensiva de EEUU contra Nicaragua

La ofensiva de EEUU contra Nicaragua se debe a que la nación centroamericana da "un mal ejemplo para la región". Y es que constituye un modelo de Estado...

"Un mal ejemplo para la región": revelan el porqué de la ofensiva de EEUU contra Nicaragua "Un mal ejemplo para la región": revelan el porqué de la ofensiva de EEUU contra Nicaragua

Así lo dijo a Sputnik el Dr. Luis Alfredo Lobato Blanco, vicerrector general de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, al denunciar "una injerencia clara y sistemática" de EEUU en los asuntos del país sandinista, sobre todo cuando "Nicaragua va a procesos electorales de cualquier signo".En este contexto, dio a entender que no son casuales las recientes sanciones norteamericanas contra importantes figuras del Gobierno de Daniel Ortega, así como la resolución 'La Situación en Nicaragua' que aprobó la Organización de los Estados Americanos [OEA], un documento que exige "la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos" en el país."Lo que se pretende es que Nicaragua tenga el sistema electoral que a ellos les gustaría, cuando en realidad lo que ha hecho Nicaragua ha sido aprobar su propia ley electoral, aplicarla en el sentido estricto a como efectivamente puede hacer cualquier país", explicó, al indicar que las personas de la oposición detenidas, incluyendo cuatro aspirantes a la presidencia, "sistemáticamente, una y otra vez, han repetido que lo que ellos quieren es la intervención de EEUU para derrocar al Gobierno nicaragüense, un Gobierno legítimamente constituido"."Por ejemplo, a EEUU –que tiene leyes muy duras con el golpismo– no le gustaría en absoluto que Nicaragua interviniera en sus asuntos electorales. De hecho, el Gobierno de Nicaragua ha sido muy respetuoso con los procesos electorales en cualquier parte del mundo, porque partimos de la base de no injerencia", subrayó Lobato Blanco.De acuerdo con el también coordinador del Centro de Estudios del Desarrollo Miguel d'Escotto Brockmann, el aumento de la presión sobre Nicaragua y de algunos otros países de la región tiene que ver además con la intención de la Administración Biden de "reafirmar el dominio sobre América Latina y, particularmente, sobre el área centroamericana y caribeña"."Esto obedece lógicamente a una visión geopolítica basada en entender a América Latina como el traspatio [patio trasero] de EEUU, y además la manera de querer reafirmar o querer buscar de nuevo un dominio geopolítico mundial, para lo cual trata de fortalecer el grupo G7, fortalecer la OTAN y toda la política de agresividad, tanto frente a China, como frente a la Federación de Rusia", enfatizó.En estas circunstancias, lo que hace Nicaragua "es defenderse", apuntó Lobato Blanco, al insistir en que "Nicaragua no representa ninguna amenaza a EEUU".

