Texas, con apoyo de Florida, construye su muro con México: balcanización de la migración

2021-06-18T12:38+0000

2021-06-18T12:38+0000

2021-06-18T12:39+0000

firmas

hermenéutica geopolítica

américa latina

méxico

el muro fronterizo entre eeuu y méxico

migración

eeuu

Florida ha enviado ayuda policíaca a Texas para frenar la imparable migración.Desde la década de los 90 del siglo pasado con la detonación del modelo de la hoy alicaída globalización financierista, todos los Gobiernos de EEUU han erigido tramos del muro transfronterizo con México: el demócrata Bill Clinton (1993-2001) 100 km; el republicano y texano George Bush (2001-2009) 781 km; el demócrata Obama (2009-2017) 222 km; y el republicano Donald Trump (2017-2021) con 386 km. Dígase lo que se diga, George Bush es quien construyó el mayor tramo. Cada presidente con su tramo respectivo refleja el Zeitgeist geopolítico.Hace cinco meses planteé la hipótesis de un Muro de la Secesión de Texas con México, que sería construido en la etapa adversa del presidente Joe Biden.El republicano Abbott, gobernador texano, de 63 años, anunció que usará 250 millones de dólares de los fondos del Estado para construir su propio muro cuyo monto desencajará del Departamento de Justicia Criminal en forma más que simbólica, cuando se puede adelantar que criminalizará la migración ilegal en la medida de lo posible.Abbott arremetió contra la permisividad del presidente demócrata Biden por haber "abandonado" la seguridad de la frontera con Texas, en contraste con la política más laxa del gobernador demócrata de California Gavin Newsom, de 53 años, donde predomina una mayoría de mexicanos.Asistimos a una "balcanización de la migración" que no se atreve a pronunciar su nombre, entre la nada sutil permisividad de los demócratas frente a la severa prohibición de los republicanos a lo largo de la transfrontera cuando los cruces ilegales alcanzaron en mayo su máximo en 20 años con 180.000 migrantes capturados —provenientes de Centroamérica y hasta de Brasil—. En forma angustiosa, Texas ha solicitado donativos de sus ciudadanos en su portal. Una de las fuertes críticas del texano Abbott es que ha proliferado la trata de personas y el narcotráfico, mientras el presidente Biden suspendió la construcción del tramo del muro programado por Trump, y desvió el restante de los 2.000 millones de dólares de financiamiento federal para otros propósitos.A propósito, el Departamento de Seguridad Pública de Texas publicó que, en el lapso de un año hasta el mes de abril, el ominoso fentanilo había tenido un pico descomunal de ¡760%! En paralelo, el gobernador republicano por Arizona Doug Ducey, de 57 años, también ha declarado, en conjunción con su colega texano Abbott, el "estado de emergencia" en la transfrontera con México. Según ellos, la situación se ha salido ominosamente de control, por lo que firmaron un llamado a todos los otros estados con la justificación del 'Pacto de Asistencia para la Gestión de Emergencia' —Emergency Management Assistance Compact (EMAC), en inglés— con el fin de obtener ayuda urgente con el envío de "todos los recursos asequibles para el cumplimiento de la ley" en la transfrontera.Hasta ahora, nada casualmente, el gobernador republicano de Florida, Donald DeSantis, de 42 años, ha sido el único en anunciar el envío de la policía estatal de nueve condados de Florida a los estados hoy en emergencia de Texas y Arizona.Se crea así un eje republicano de tres estados del sur estadounidense: Texas-Arizona-Florida. Cabe señalar que DeSantis es un conspicuo y favorito candidato para contender por la presidencia del Partido Republicano en 2024 en caso de que Trump, de 74 años, no participe. Con una nueva candidatura de Trump, se da por descontado que DeSantis lo acompañaría como vicepresidente porque la imagen de Mike Pence se ha desdibujado. Pareciera que las pre-primarias del Partido Republicano, en vísperas de las elecciones legislativas del 2022, ya arrancaron con el tema principal de la migración en tres Estados sureños y cuyos candidatos presidenciales serían Doug Ducey, Greg Abbott y Ron DeSantis.Cabe señalar que los republicanos han olido sangre sobre el tema migratorio, pésimamente manejado hasta ahora por la demócrata Kamala Harris. Este tema formará parte sustancial de la propaganda de los republicanos en las elecciones legislativas, donde, desde ahora, se proyecta su probable mayoría.De los cuatro Estados transfronterizos con México —California, Arizona, Nuevo México y Texas— los dos gobernadores Republicanos de Arizona y Texas han optado por la "balcanización de la migración: es decir, ostentan políticas migratorias diametralmente opuestas a sus homólogos demócratas de California y Nuevo México". La frontera de EEUU con México se balcaniza con dos estados demócratas California y Nuevo México —con su gobernadora Michelle Lynn Lujan Grisham— más permisivos con la migración frente a dos estados republicanos, Arizona y Texas, plenamente prohibitivos. Cabe señalar que los dos estados demócratas de California y Nuevo México ostentan mayorías demográficas de mexicanos/latinos, mientras en Texas existe una sub-representación en el censo amañado de mexicanos en 40% —que, a mi juicio, es mucho mayor—.En Arizona, del 31% de latinos, el 26% son mexicanos.La balcanización migratoria se definirá entre los dos estados con mayor PIB de EEUU: California —superficie: 423.970 km2 (el tercero de EEUU), población: casi 40 millones (la primera), PIB: más de 3 biillones, el primer sitial nacional, y de donde es oriunda la vicepresidenta Kamala Harris—; y Texas —695.662 km2, población: casi 30 millones; PIB: más de 1,9 billones, segundo sitial nacional.Pero no hay nada que comparar con la mayor extensión transfronteriza de Texas con México: 63,6% del total. Como en el Guerra del Peloponeso de Tucídides, ambos arrastrarán a sus respectivos aliados: Nuevo México con California y Arizona y Florida con Texas.A propósito, la visita de la vicepresidenta Kamala Harris no fue nada exitosa ni en Guatemala, donde fue mal recibida por los manifestantes, ni en México donde tuvo un desliz desafortunado al señalar que había prácticamente ordenado a los dos países cesar sus ataques contra la libertad de expresión y las ONGs —muchas de ellas subsidiadas por el Gobierno de EEUU a través de la agencia gubernamental USAID—.Kamala Harris tuvo que desdecirse que "no había incluido a México", pero abandonó a Guatemala en su ostracismo.Por cierto, los republicanos critican de forma acerba a la vicepresidenta Kamala Harris por no haber ido a visitar la transfrontera horadada, donde ha anunciado su presencia electorera el expresidente Trump el 30 de junio en compañía de su aliado: el gobernador texano Greg Abbott.Los republicanos insisten en que la permisividad de Biden y su "zarina de la migración" Kamala Harris tienen como objetivo reconfigurar la demografía de Texas, no se diga de Arizona, con el fin de contar con mayor número de votantes con su agenda multicultural que consideran antagónica a los "valores" de los Padres Fundadores y de la todavía mayoría de los WASP (White AngloSaxon Protestants).La dinámica de la "guerra demográfica" en EEUU, con su corolario de la "balcanización de la migración", puede desembocar en la secesión del país, con graves efectos colaterales en México.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

méxico

eeuu

2021

