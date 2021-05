https://mundo.sputniknews.com/20210507/cuatro-migrantes-mexicanos-mueren-en-la-costa-de-san-diego-distopia-del-desembarco-de-raspail-1111965188.html

Cuatro migrantes mexicanos mueren en la costa de San Diego: distopía del desembarco de Raspail

El hundimiento de una embarcación con 32 inmigrantes, 30 de ellos mexicanos, frente a las costas de San Diego expone la reanudación de la imparable inmigración... 07.05.2021, Sputnik Mundo

Después de tantas piruetas, finalmente la vicepresidenta de EEUU, la californiana Kamala Harris, anunció que visitaría Guatemala el 7 de junio y el día siguiente México para abordar las "raíces", tanto agudas como crónicas, de la inmigración del Triángulo Norte —El Salvador, Honduras y Guatemala, que ostentan límites con los estados sureños de Chiapas, Campeche y Tabasco—. Ya he planteado La doble política migratoria de Biden y Harris al norte y sur de México.Mientras Kamala Harris se hace cargo del abordaje de la migración con la frontera sur de México —que ha iniciado pésimamente con unas lastimosas migajas de 310 millones de dólares d pseudoayuda al año—, la frontera norte del país corre a cargo directamente del presidente Joe Biden, quien mediante su Departamento de Defensa "canceló todos los proyectos del muro fronterizo sur que utiliza dinero canalizado de otras misiones".Tal doblez, para no decir esquizofrenia, de la política de EEUU —una al norte de México y otra al sur—, tiene desde ahora un fuerte impacto en la confrontación entre demócratas y republicanos que llegará a su paroxismo en las elecciones legislativas del año entrante y que hoy se ha vuelto el principal arsenal electoral del trumpismo.El Daily Mail —rotativo muy cercano al MI6— informó de que "el Pentágono cancelará todos los proyectos del muro fronterizo de Trump que fueron pagados mediante la desviación de fondos militares", lo cual "reembolsará 14.000 millones de dólares al Departamento de Defensa, mientras escala (sic) la crisis migratoria".Pareciera que Biden está jugando con fuego por su cuenta y riesgo electoral, cuando se ha reanudado la emigración marítima, en su mayoría de mexicanos, provenientes de la península de California, hacia la costa estadounidense de San Diego.Wendy Fry, del San Diego Union-Tribune, señala que los contrabandistas de inmigrantes han vuelto a los mares justo cuando acaba de hundirse una embarcación apelotonada con 32 tránsfugas a raíz de lo cual fallecieron cuatro personas. La mayoría era de origen mexicano, según el Consulado General de México en San Diego, a cargo de Carlos González Gutiérrez: de entre 18 y 40 años. De ellos, 25 eran hombres y 8, mujeres. ¿La feroz persecución por la patrulla fronteriza de EEUU a los migrantes en la costa de San Diego contribuyó al lamentable percance?Ya en 2019 dicha patrulla, en colaboración con la Guardia Costera, alardeó del arresto de 14 mexicanos atrapados en una embarcación encubierta.Los inmigrantes mexicanos hace casi dos años pagaban hasta 15.000 dólares para ser contrabandeados en una embarcación (panga) de Ensenada (Baja California Sur) hasta San Diego, según un documento de la Corte del Distrito Sur de California.Por lo visto, el contrabando humano —en particular, de mexicanos— se ha encarecido enormemente. A inicios del año 2000 su traslado era de alrededor de 1.000, según un reporte de Homeland Security.Hace 12 años, Peter Rowe, del San Diego Union-Tribune, dio cuenta del contrabando de inmigrantes desde cuatro pequeñas islas deshabitadas cerca de la costa de Tijuana: "Piratas, fantasmas, jugadores y contrabandistas de ron condimentan la leyenda de las diminutas islas Coronado".Este año las detenciones en la región de San Diego se han casi duplicado hasta llegar a las 1.273, y han sido incautadas 118 pangas en 309 intentos de contrabando humano.La nota de la BBC de Londres es más dramática: "Cuatro muertos y cerca de dos docenas de heridos", lo cual da a entender que solamente cuatro salieron ilesos.Elliot Spagat, de Associated Press, se angustia por los "riesgos del contrabando humano en los océanos.Luego de referirse al accidente de un tráiler-tractor —con 25 inmigrantes apelotonados, de los cuales murieron 13— contra una camioneta en una carretera en el desierto de California, Spagat comenta la ola creciente de inmigrantes que hacen el agosto de los contrabandistas, quienes no respetan fronteras terrestres ni marítimas en espera de que también operen en los cielos.Con la excepción de dos inmigrantes —un guatemalteco y el piloto estadounidense—, 30 de los 32 humanos contrabandeados eran mexicanos: entre ellos, un adolescente de 15 años que viajaba solo.Spagat comenta que ahora el contrabando marítimo se realiza por las noches mediante las siniestras pangas o, como el más reciente hundimiento del 2 de mayo, en una "embarcación recreativa" a plena luz del día.Aparte de Ensenada y las cuatro inhabitadas islas fantasma, Popotla (cerca de Playas de Rosarito) es uno de los sitios favoritos para el despegue del contrabando humano.The New York Times, muy cercano al clan de los Clinton, Obama, Biden y Soros, realizó el pasado 3 de febrero un extenso reportaje muy premonitorio sobre cómo los inmigrantes "arriesgan todo para llegar a EEUU en el océano abierto.A juicio del NYT, las pangas pueden transportar gente o estupefacientes, sumado el contrabando humano de chinos: ahora tan de moda en EEUU por su confrontación geopolítica y geoeconómica con Pekín. La tragedia del ahogamiento de cuatro mexicanos frente a la costa de San Diego rememora la controvertida novela distópica de 1973 del francés Jean Raspail El Desembarco (The Camp of the Saints) que atiende la masiva inmigración del tercer mundo a Europa.Hace 48 años, Jean Raspail predijo el colapso de Occidente debido al imparable oleaje de inmigrantes que inician su macabra odisea desde Calcuta (la India) hasta atracar en las costas del sur de Francia y penetrar en las entrañas de Europa.Amén de que los detractores de la novela la consideren como la nueva biblia de la racista extrema derecha antimigratoria y supremacista xenófoba, la metástasis de los inmigrantes y su nueva hegemonía geopolítica conlleva dos eventos que pueden ser interpretados ad hoc: El Desembarco (The Camp of the Saints) es uno de los libros de cabecera del anterior consejero estratégico de Trump, Steve Bannon, hoy caído en desgracia.Por cierto, Paul Craig Roberts —el anterior asistente del Tesoro de EEUU con el expresidente Ronald Reagan— juzga que El Desembarco ya alcanzó a EEUU, al unísono de "los últimos tres capítulos del reciente libro Desintegración: el colapso estadunidense que viene" de Andréi Martiánov.Ambos libros abonan a la teoría de que el colapso ya llegó. "Solo que no lo hemos reconocido todavía", según Roberts. ¿Podrá EEUU detener la inmigración marítima, como alertó hace 48 años Jean Raspail en El Desembarco? LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

