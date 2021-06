https://mundo.sputniknews.com/20210618/nuevo-movimiento-social-hondureno-convoca-a-planton-contra-zonas-de-desarrollo-privadas-1113352640.html

Nuevo movimiento social hondureño convoca a plantón contra Zonas de Desarrollo privadas

Nuevo movimiento social hondureño convoca a plantón contra Zonas de Desarrollo privadas

MANAGUA (Sputnik) — El recién creado Movimiento Nacional Contra las ZEDEs y por la Soberanía Nacional (MNCZSN) convocó un plantón como protesta por el fomento... 18.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-18T17:29+0000

2021-06-18T17:29+0000

2021-06-18T17:52+0000

américa latina

honduras

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1110669593_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_1cec85008fdf8993cdb20d3998024e41.jpg

Unas 32 organizaciones sociales anunciaron el 16 de junio en Tegucigalpa la conformación del Movimiento Nacional Contra las ZEDEs y por la Soberanía Nacional.En internet, la Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras conceptualiza a las ZEDES como áreas del territorio nacional sujetas a un régimen especial en las cuales los inversionistas estarían a cargo, además, de la política fiscal, seguridad y resolución de conflictos, entre otras competencias.Las organizaciones que conforman el movimiento explicaron que rechazan de manera absoluta el proyecto gubernamental que impulsa ZEDEs, por lo cual decidieron articularse de manera colectiva como una forma estructurada y organizada de resistencia al despojo territorial promovido por esa iniciativa.La candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Xiomara Castro, dijo el jueves en un mitin de la principal fuerza opositora que para generar plazas de empleo en el país no es necesario vender la soberanía de Honduras.Castro indicó que de llegar a la primera magistratura del país, en las elecciones generales del 28 de noviembre, el proyecto de las ZEDEs será totalmente anulado pues se trata de un atropello "y no podemos permitirlo".El candidato de Libre a la alcaldía del Distrito Central (la capital hondureña), Jorge Aldana, dijo que no cederán "un centímetro de nuestro territorio para que vayan a afincarse ahí corruptos y delincuentes".Durante la segunda quincena de mayo en la isla turística de Roatán (Caribe) y la capital, Tegucigalpa, ya hubo manifestaciones contra las ZEDEs, coloquialmente conocidas como ciudades modelos.Desde inicios de la segunda década del presente siglo las autoridades hondureñas intentaron poner en práctica ese modelo de colonización, un proyecto que en su momento "vendieron" como el Hong Kong de América Latina.La bancada parlamentaria de Libre,) denunció en su momento que: "Las ZEDEs representan la entrega/concesión de nuestro territorio a extranjeros, situación que es inconstitucional tal como lo señala el artículo 19 de nuestra Constitución".En comunicado que tituló "Los pueblos que no defienden lo suyo terminan siendo inquilinos en su propio país" el colectivo de 30 legisladores transcribió de manera literal el referido artículo de la carta magna hondureña.

https://mundo.sputniknews.com/20210525/parlamento-hondureno-aprueba-reformas-a-discutida-ley-de-zonas-especiales-de-desarrollo-1112524571.html

honduras

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

honduras