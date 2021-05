https://mundo.sputniknews.com/20210525/parlamento-hondureno-aprueba-reformas-a-discutida-ley-de-zonas-especiales-de-desarrollo-1112524571.html

Parlamento hondureño aprueba reformas a discutida Ley de Zonas Especiales de Desarrollo

"No tienen los votos para lo de las ZEDES en Honduras. Partido Nacional (oficialista) no puede dar por aprobado con los porcentajes de ZOOM que toma como 100% a los que votan y no a la totalidad de los diputados (128) y presentes. Aquí hay un concurso de varios delitos, falsificación, etc", denunció el diputado Luis Redondo a través de la red social Twitter.En otro tuit el legislador por el Partido Innovación y Unidad (Pinu) animó a solicitar al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), los registros originales de la votación por las reformas de las ZEDES en Legislativo.Los cambios a la legislación aprobados el lunes por la novena sesión virtual del Congreso favorecen exoneraciones y más beneficios para las ZEDES."La tasa cero es la única tarifa impositiva que corresponde aplicar al párrafo tercero del Artículo 32 de la Ley ZEDE para determinar los tributos correspondientes en la compra o adquisición de insumos, bienes o servicios en el mercado nacional que son incorporados o utilizados en la producción de bienes o servicios exportados", enuncia una parte del dictamen de la reforma.Los resultados del sistema de votación de la plataforma digital Zoom indican que el 53% de los diputados votaron a favor, el 44% en contra y un 3% optó por la abstención, pero sin revelar los nombres de los parlamentarios que apoyaron la iniciativa."Hoy, los corruptos y vende patria que dirigen el Congreso aprobaron beneficios fiscales para los ZEDE y nos endeudaron con un préstamo de 35 millones de dólares. No permitiremos que vuelvan a tener una mayoría en ese Poder del Estado. A nuestra militancia: A votar en plancha por Libre", expuso el candidato a diputado por la fuerza de izquierda Fausto Cálix.Consultado por el diario El Heraldo, de Tegucigalpa, el economista Julio Raudales dijo que ante el panorama de inestabilidad política de Honduras no le veía futuro a las ZEDES."Si hay algo a lo que la inversión extranjera le apuesta es a la estabilidad. La oposición ha dicho que de tomar posesión a partir del próximo año van a boicotear este proceso, entonces no creo que alguien esté muy interesado en venir a invertir en esa oportunidad que el gobierno supuestamente está dando", adelantó el experto.El Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) reflexionó que "constituye una apuesta a la debilidad institucional, que representa un esfuerzo más por socavar el Estado de derecho, colocar el tema como alternativas a las responsabilidades del Estado aprovechando la difícil situación que enfrenta el país".El sitio en Internet de la Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras conceptualiza las ZEDES como áreas del territorio nacional sujetas a un régimen especial en las cuales los inversionistas estarían a cargo, además, de la política fiscal, seguridad y resolución de conflictos, entre otras competencias.

