El Museo Nacional de Cataluña expone dos réplicas de aviones soviéticos de la Guerra Civil | Fotos

Estaríem disposats a morir per un ideal? Quins són els límits entre l'art i el no-art? Un avió que no vola és una obra d'art? Aquestes i altres reflexions són les q ens planteja Francesc Torres a la Sala Oval del museu. Us esperem a partir de demà a "#Aeronàutica (vol) Interior" pic.twitter.com/XPm4ejMasD