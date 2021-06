https://mundo.sputniknews.com/20210617/puerto-rico-se-queda-a-oscuras-con-un-nuevo-apagon-masivo-1113299150.html

Puerto Rico se queda a oscuras con un nuevo apagón masivo

Puerto Rico se queda a oscuras con un nuevo apagón masivo

Un nuevo apagón masivo afectó a unas 330.000 personas en Puerto Rico el 17 de junio por la noche. Estos apagones se han convertido en una constante... 17.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-17T05:34+0000

2021-06-17T05:34+0000

2021-06-17T05:34+0000

apagón

américa latina

puerto rico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1113299278_0:213:3072:1941_1920x0_80_0_0_c72474fe56c4e6de4bb97dd956d34b54.jpg

Este es el segundo apagón en tal solo un par de días que se registra en la isla.La compañía privada encargada del sistema de transmisión y distribución de energía, Luma Energy, explicó que tres unidades quedaron fuera de servicio por motivos que de momento se desconocen.Esta empresa, que se hizo cargo del sistema a partir del 1 de junio, ha sido objeto de escrutinio en medio de altas expectativas de que resolvería inmediatamente los problemas, a pesar de tener que depender en una infraestructura envejecida y de una red eléctrica frágil que no se ha reforzado desde que el huracán María arrasó con ella en 2017, dejando a algunos clientes sin electricidad hasta por un año. Tras el apagón, la empresa dijo que unos 190.000 clientes se habían visto afectados, pero más tarde tuiteó que se había restablecido el suministro eléctrico a más de 180.000 clientes y que otros 156.700 seguían sin electricidad.El apagón más reciente provocó una avalancha de quejas en las redes sociales mientras la molestia se propagaba entre los miles de clientes que tuvieron que tirar comida y medicamentos que requieren refrigeración, como la insulina, en los últimos días. Algunos también se quejaron de que los electrodomésticos se habían dañado debido a que sus luces se encendían y apagaban desde el apagón del jueves pasado, que dejó a unas 900.000 personas sin electricidad. El apagón registrado el 16 de junio se produjo horas después de que Luma alertara que los servicios se interrumpirían cada noche durante los próximos tres días debido al mantenimiento preprogramado en una planta y a las interrupciones en la generación de energía a cargo de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. El apagón más reciente no está relacionado con las próximas interrupciones en el servicio, señaló Luma. Los apagones han sido tan constantes últimamente que varios alcaldes han declarado estados de emergencia y entregado generadores y hielo a las personas más necesitadas. También han contratado equipos privados para restablecer el suministro eléctrico tras afirmar que Luma les informó que no contaba con las cuadrillas suficientes. Horas antes del apagón, Luma dijo que seguía investigando lo que había causado el gran incendio en una de las subestaciones principales que provocó el apagón del jueves, y añadió que la investigación no estará terminada hasta dentro de cuatro a seis semanas.

https://mundo.sputniknews.com/20210106/eeuu-otorga--3700-millones-a-puerto-rico-para-reparar-danos-causados-por-huracan-maria-1094033128.html

https://mundo.sputniknews.com/20201226/puerto-rico-y-el-asunto-pendiente-de-su-independencia-de-eeuu-1093950730.html

puerto rico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

apagón, puerto rico