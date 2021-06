https://mundo.sputniknews.com/20210617/el-conocimiento-medicinal-indigena-se-muere-con-su-lengua-1113262900.html

El conocimiento medicinal indígena se muere con su lengua

El conocimiento medicinal indígena se muere con su lengua

El conocimiento sobre plantas medicinales está en peligro. Uno de los mayores riesgos es la desaparición de las lenguas que contienen estos remedios... 17.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-17T08:07+0000

2021-06-17T08:07+0000

2021-06-17T08:07+0000

españa

papua nueva guinea

extinción

amazonia

américa del sur

lenguas

idiomas

lenguas indígenas

pueblos indígenas

ecuador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1113263330_0:185:3148:1956_1920x0_80_0_0_3d5e83d569671ccd9d69336ee81634da.jpg

El inglés está considerado el idioma de la ciencia. Este es vehículo de comunicación entre expertos de todo el planeta, como fueran el latín o el francés siglos atrás. Por ello, la mayor parte de publicaciones científicas se redactan en esta lengua. Así, el inglés se ha convertido en una auténtica enciclopedia del conocimiento mundial. Sus palabras guardan información de cualquier disciplina. Al menos, eso parece. La lengua de Shakespeare es la de la alta tecnología y la era digital, pero su alcance en determinadas áreas no rebasa las fronteras del mundo anglosajón. En algunos casos, no cruza las puertas de oficinas de cristal y modernos centros de investigación. En el corazón de la selva amazónica, el inglés no es más que un complemento extranjero. Los secretos de la jungla se atesoran en el vocabulario de idiomas como el A'ingae, entre otros. Un saber milenario encapsulado en la costumbre y la transmisión oral. Información que corre el peligro de desaparecer si la lengua que la contiene cae en el olvido."El conocimiento de cada idioma es único", destaca Rodrigo Cámara Leret, biólogo y miembro del departamento de Biología Evolutiva y Estudios Ambientales, a Sputnik Mundo. El investigador cargó su mochila y viajó por Norteamérica, Nueva Guinea y el oeste de la Amazonia. Su misión era estudiar la asociación entre los distintos idiomas y el conocimiento sobre plantas curativas. Trabajó con 236 lenguas y casi 4.000 especies vegetales. Cámara Leret registró entre las tres regiones 12.495 servicios medicinales de las plantas, es decir, sus propiedades farmacológicas y terapéuticas. Riqueza salvaguardada por la población indígena y su forma de hablar. Es más, el 75% de estos tratamientos son solo conocidos en una lengua. Los usos de las plantas van desde la cura de problemas respiratorios, digestivos o cutáneos hasta la caza o los rituales religiosos. El experto botánico señala que los siona, una pequeña comunidad a caballo entre Colombia y Ecuador, emplea el látex de la Euphorbia hirta, perteneciente a la familia del caucho, para aliviar infecciones fúngicas en la piel. Los tucanos del río Negro de Brasil recurren a las propiedades analgésicas de la corteza de la Leptolobium nitens, ideales para el veneno que recubre las puntas de flecha con las que cazan. El estudio de Cámara Leret, publicado en la revista PNAS junto al botánico Jordi Bascompte, revela que el 73%, el 84% y el 91% respectivamente de los servicios de plantas medicinales de América del Norte, Nueva Guinea y la Amazonia son lingüísticamente únicos. Si desaparece el idioma que contiene ese saber, ese tratamiento se evapora. Además, este conocimiento se encuentra principalmente en lenguas amenazadas. En concreto, el 86% en las regiones americanas y el 31% en la isla de Oceanía, aunque este porcentaje podría ser mayor. Por el contrario, solo el 5% de los usos terapéuticos se halla en especies en peligro de extinción. "La pérdida de idiomas tiene más efecto sobre el conocimiento medicinal que la pérdida de las propias plantas", resalta el investigador.La desaparición de las lenguas indígenasLa década que abarca de 2022 a 2032 ha sido declarada por la Unesco como el Decenio de las Lenguas Indígenas. Su objetivo es proteger los derechos de los hablantes de este tipo de idiomas. Y es que la situación es de emergencia. La directora general del organismo, Audrey Azoulay, declaró que cada dos semanas desaparece una lengua. Los lingüistas apuntan que a lo largo del siglo XXI se perderá el 30% de los idiomas del mundo. "Es un anuncio triste", lamenta Cámara Leret.El nivel de amenaza es difícil de definir, incluido el riesgo de pérdida de conocimiento medicinal. "La mayoría de las lenguas del mundo no han sido documentadas, ni registradas en cuento a los saberes que salvaguardan. Nosotros hemos escrito una pequeña parte, relacionada con los usos medicinales. Seguramente haya un porcentaje mucho más grande de conocimiento en peligro de extinción", asevera el biólogo. Hace referencia a otros rincones del planeta, pero también a otro tipo de sabiduría. Aquella relacionada con la geografía, los tipos de suelo, los patrones de fenología de los árboles o los calendarios ecológicos. El sector en el que habitan las canciones, los mitos y las leyendas. Elementos que permiten la existencia de la biodiversidad cultural. "Es bonito pensar en un mundo diverso. No creo que a nadie le guste vivir en un mundo en el que todo el mundo piense igual", apunta.Bajo las frondosas copas del Amazonas, viven los últimos hablantes del carijona y el matapi. Este último está prácticamente extinto, ya que hace siete generaciones que no se utiliza. Solo queda en el recuerdo de los médicos tradicionales. Revive en forma de rituales y remedios vegetales. "La tristeza es que los jóvenes no se interesan por estos", transmite Cámara Leret, quien ha hablado con miembros de ambos grupos lingüísticos. "Hace no muchas generaciones, los niños eran castigados por hablar en su idioma. Esto ha fragmentado la identidad cultural, además de debilitar los sistemas de conocimiento y el arraigo a la tierra", continúa el investigador de la Universidad de Zúrich. El menor empleo de una lengua la condena al olvido. Con ella, todo lo que esconde. Quedarían enterradas especies de plantas y los tratamientos que estas ofrecen. Centenares de opciones terapéuticas se oscurecerían. Destino preocupante especialmente para los propios pueblos indígenas y su salud. Al abandonar su idioma, dejan atrás las soluciones botánicas con las que suplían los fármacos, que rara vez llegan a las áreas donde viven estas poblaciones. En búsqueda de centros sanitarios, no tienen más remedio que emigrar lejos de su hogar. "Pierden recursos para su supervivencia", destaca Cámara Leret. Los biólogos documentan la fauna y flora, los lingüistas, el idioma, y los antropólogos, las costumbres. Este tipo de inventarios, como el ofrecido en el artículo de Cámara Leret y Bascompte, actúan como diccionarios de la sabiduría en peligro de extinción. No obstante, son necesarias más respuestas. Una de ellas, es fortalecer las lenguas indígenas. Potenciar la educación bilingüe, la aparición de medios de comunicación en ese idioma o la transcripción del habla al alfabeto. Hay lugares que están empezando a tomar medidas para su revitalización. Mientras, expertos de todo el mundo recopilan vídeos, textos y grabaciones de voz para salvaguardarlo. Incluso, hay hablantes de edad avanzada que están encapsulando su saber en hojas de papel. Tener un idioma con el que se puedan tender puentes entre distintas poblaciones es positivo. En cierta manera, el inglés ha ocupado ese puesto. Pero, no se puede obviar la importancia de la variedad lingüística. La pérdida de biodiversidad cultural afecta directamente a los ecosistemas y las especies que los pueblan. Incluida, la propia capacidad de supervivencia del ser humano. "Es un reto y una carrera contra el tiempo ser capaces de conservar la pluralidad cultural que nos caracteriza. Al final, la vida es diversidad", sentencia el investigador.

papua nueva guinea

amazonia

américa del sur

ecuador

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alejandro Cuevas Vidal https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/72/1090347289_0:478:1212:1690_100x100_80_0_0_8ba8971a296bfee392384e927c367d6a.jpg

Alejandro Cuevas Vidal https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/72/1090347289_0:478:1212:1690_100x100_80_0_0_8ba8971a296bfee392384e927c367d6a.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alejandro Cuevas Vidal https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/72/1090347289_0:478:1212:1690_100x100_80_0_0_8ba8971a296bfee392384e927c367d6a.jpg

papua nueva guinea, extinción, amazonia, américa del sur, lenguas, idiomas, lenguas indígenas, pueblos indígenas, ecuador, colombia, medioambiente