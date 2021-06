Crean un material que imita las propiedades de un agujero negro

"Los objetos que tenemos como referencia que tienen esta propiedad son los agujeros negros, dado que todo lo que pasa en su interior no puede salir al exterior. Es decir que si adentro alguien habla, el sonido no sale, si se prende una luz no puede salir, si hicieras una explosión nuclear al interior tampoco se puede escapar. Están completamente desconectados de lo que le pasa al exterior", afirmó Clerc.