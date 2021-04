https://mundo.sputniknews.com/20210425/descubren-uno-de-los-agujeros-negros-mas-pequenos-jamas-registrados-1111548195.html

Descubren uno de los agujeros negros más pequeños jamás registrados

Unos astrónomos han descubierto uno de los más pequeños agujeros negros jamás registrados. Bautizado el 'Unicornio', este es, además, el agujero negro más... 25.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-25T12:28+0000

2021-04-25T12:28+0000

2021-04-25T12:28+0000

ciencia

agujero negro

astronomía

El agujero negro ha recibido su nombre, en parte, porque se encuentra en la constelación el Unicornio, pero también porque es raro y único en su tipo, como una criatura fabulosa.El Unicornio tiene cerca de tres veces la masa del Sol, lo que, aunque parezca bastante, es un tamaño diminuto para un agujero negro. De hecho, se han encontrado muy pocos agujeros negros de esta masa en nuestro universo. Otra característica que lo hace especial es su ubicación: está a 1.500 años luz de la Tierra, todavía dentro de la Vía Láctea. Lo curioso es que, hasta que Tharindu Jayasinghe, estudiante de doctorado en astronomía en la Universidad Estatal de Ohio (EEUU), lo descubrió, el agujero negro esencialmente se escondía a plena vista.Los científicos no pueden ver el agujero negro ya que, además de ser visualmente oscuros, son invisibles para las herramientas que usan los astrónomos para medir la luz y otras longitudes de onda. Lo que sí pueden ver, en ese caso, es la estrella que le acompaña.La gigante roja conectada al agujero por la gravedad es una estrella bien documentada por sistemas de telescopios. Sus datos han estado ampliamente disponibles, pero aún no se habían analizado como lo hizo Jayasinghe.Al echar un vistazo detallado a los datos, los astrónomos notaron que algo que no podían ver parecía estar orbitando alrededor de la gigante roja, lo que provocaba que la luz de esa estrella cambiara en intensidad y apariencia en varios puntos alrededor de la órbita, detalló la Universidad de Ohio.El hallazgo del Unicornio es importante debido a su tamaño, ya que se encuentra en una brecha de masa que ha dejado perplejos a los astrónomos durante décadas. La estrella de neutrones más pesada conocida tiene cerca de 2,5 veces la masa del Sol y, hasta hace poco, no se conocía ningún agujero negro de menos de cinco masas solares, lo que dejaba esta brecha.En los últimos años, se han realizado más experimentos a gran escala para tratar de localizar agujeros negros más pequeños. Los científicos esperan que el Unicornio sea uno de los muchos agujeros negros en esta brecha de masa que se descubrirán en el futuro.

2021

agujero negro, astronomía