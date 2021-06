https://mundo.sputniknews.com/20210616/que-diferencia-hay-entre-los-anticuerpos-posinfeccion-y-posvacunacion-1113269231.html

¿Qué diferencia hay entre los anticuerpos posinfección y posvacunación?

El infectólogo y vacunólogo Evgueni Timakov, del centro médico Líder Meditsina, explica que durante la enfermedad, el sistema inmunológico intenta generar anticuerpos para todos los componentes del virus, mientras que la vacuna actúa de manera más selectiva: solo crea anticuerpos para los componentes de los que depende la agresividad de la infección. Por ejemplo, la vacuna rusa Sputnik V hace frente a la proteína S, responsable de la penetración del virus en las células.En cuanto a los anticuerpos naturales, no siempre son muy eficaces: depende en gran medida del estado del sistema inmune y del cuadro de la enfermedad en general.Paradójicamente, las personas que superaron el COVID-19 crítico a menudo no tienen anticuerpos, pues en esta ocasión, el coronavirus es capaz de evadir la inmunidad.Los anticuerpos posvacunación, a su vez, son más eficaces, pues la respuesta inmunológica se forma de manera deliberada e incluye la formación de la memoria celular y de los anticuerpos para un antígeno determinado.Al mismo tiempo, dos tipos de anticuerpos no pueden entrar en conflicto entre sí. Vacunarse tras superar el COVID-19 "solo fortalecerá el sistema inmunológico". El médico agrega que las personas que tienen una gran cantidad de anticuerpos y un fuerte sistema inmune pueden esperar unos seis meses antes de vacunarse.

