https://mundo.sputniknews.com/20210616/nuevo-prestige-en-espana-pillan-in-fraganti-a-un-buque-liberiano-descargando-petroleo-en-el-mar-1113258611.html

¿Nuevo Prestige en España? Pillan "in fraganti" a un buque liberiano descargando petróleo en el mar

¿Nuevo Prestige en España? Pillan "in fraganti" a un buque liberiano descargando petróleo en el mar

El buque permanecerá retenido en Almería hasta que sus responsables procedan a depositar la fianza fijada en 600.000 euros, una de las más altas impuestas... 16.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-16T11:59+0000

2021-06-16T11:59+0000

2021-06-16T12:04+0000

contaminación

medioambiente

españa

petrolero

buques

almería

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1113257621_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_4021887638742077be17097493506938.jpg

El buque petrolero Aldan ha sido retenido en el Puerto de Almería por orden de la Dirección General de la Marina Mercante tras haber sido detectado "in fraganti" cuando realizaba una descarga ilegal de hidrocarburo a 147 millas al noroeste de La Palma, dentro de Zona Económica Exclusiva de España, lo que ha dado lugar a una mancha de contaminación de unos 55 kilómetros cuadrados en el Atlántico.En concreto, fue avistado el 10 de junio realizando una descarga ilegal de hidrocarburos, pero no fue hasta la noche del 13 de junio cuando comenzó la operación de retención. Fue captado por el satélite de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) y el avión de Salvamento Marítimo. El capitán marítimo de Almería, José Aranda, ordenó al capitán del buque, de nacionalidad filipina, cambiar el rumbo para dirigirse a puerto. Sputnik ha hablado con él para preguntarle por el suceso. La descarga de hidrocarburos ha provocado tal mancha de contaminación que sus responsables deberán pagar una enorme fianza como garantía que, a juzgar por la gravedad de los hechos, podría desembocar en una de las sanciones más altas impuestas hasta el momento por la Dirección General de la Marina Mercante. "Hemos impuesto una fianza de 600.000 euros, una fianza histórica pero adecuada para la Dirección General de la Marina Mercante por el enorme daño producido a nuestro medioambiente marino", confirma a Sputnik el capitán Aranda. La respuesta de los responsables del buque petrolífero por el momento ha sido favorable. "Han recogido la notificación y a partir de ahí imaginamos que contactarán con sus armadores y constituyan la garantía", añade, "no hay nada que lleve a pensar que no lo harán". "La cantidad de petróleo arrojada es difícil de saber porque se dispersa rápidamente en el mar, pero sabemos que la mancha contaminó entre 55 y 60 metros cuadrados", explica el capitán de Almería. "Eso causa un daño a la flora y la fauna del sitio donde se hace el vertido y luego eso puede afectar a nuestras cosas y las playas, en este caso a 150 millas náuticas de la isla de la Palma", concluye. En plena preparación vacacional y ante la inminente llegada de turistas a las islas, este hecho puede resultar incluso más relevante. "Las islas Canarias necesitan tener esas costas y playas limpias sin ningún resto de hidrocarburo. Tenemos la consigna del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de nuestro director general y tenemos que ser implacables contra los que van en contra de nuestro medio ambiente y contaminan", recalca Aranda. El subdirector general de Normativa Marítima y Cooperación Internacional de la D.G. de la Marina Mercante, Julio Fuentes, confirma que no será una catástrofe como la del Prestige, pero sí que tendrá un grave impacto medioambiental tanto en flora como en fauna.El petróleo Aldan fue construido en 2003 y navega bajo bandera de Liberia, en África Occidental. Posee una longitud total (LOA) de 182 metros y una anchura de 32 metros. Su próximo destino era el Puerto del Pireo en Atenas, en Grecia, y estaba prevista su llegada para el 21 de junio. Tras los acontecimientos ocurridos es seguro que se demorará más tiempo en llegar hasta allí.

almería

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

contaminación, medioambiente, petrolero, buques, almería