La "masacre" en el examen de matemáticas para acceder a la universidad española

Una prueba de Andalucía en esta materia provoca las lamentaciones de los alumnos y se convierte en tendencia por su dificultad. 16.06.2021, Sputnik Mundo

"¿Te imaginas aguantar nueve meses de embarazo y que te salga el niño como el que ha hecho el examen de Matemáticas II de Andalucía?", se preguntaba una usuaria de Twitter. Esta prueba, realizada en una de las jornadas de la EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad), ha suscitado quejas, indignación, alguna lágrima y, por supuesto, humor.Muchos alumnos que se han presentado al test de esta materia tanto en Madrid como en Andalucía han aprovechado la dificultad para expresar sus lamentos en redes sociales: después de un curso entero con restricciones, clases de aforo reducido, trabajos online y un bochorno temprano que asola la península ibérica, las complicadas operaciones aritméticas han sido la gota que colma el vaso. Consistente en ocho preguntas (a elegir cuatro, de 2,5 puntos cada una), el examen de la asignatura Matemáticas II ha sido calificado de "masacre" por los aspirantes a estudios universitarios en lo que antes se llamaba selectividad. El turno del 16 de junio era de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al sur. Y, al salir de él, las bromas se han sucedido, acompañadas por pantallazos del documento.Hace unos días, el de Madrid tuvo la misma repercusión. Al parecer, una de las preguntas no daba un resultado nada obvio. Las protestas llegaron hasta al consejero de Educación, Enrique Ossorio, que se pronunció defendiendo que "al hacer el examen se tiene en cuenta el currículum que se ha desarrollado". "Empezando todos los ejercicios de matemáticas y no siendo capaz de terminar ninguno", resumía otro.Además, Ossorio pidió prudencia y deslizó su preferencia por un texto único a nivel estatal: "Esperaría a los resultados. Los que evalúan son muy expertos y, ante un examen difícil, el evaluador tiene en cuenta la dificultad", alegó, añadiendo que "si el examen hubiera sido igual, no hubiera habido críticas tan duras"."Espero que el corrector de mi examen de Matemáticas II en la EBAU sea ciego", ironizaba al respecto un usuario. "Mi probabilidad de aprobar Matemáticas en la EVAU 2021 se basa actualmente en esto", comentaba otro, adjuntando una imagen promocional del FC Barcelona con el eslogan 1% de posibilitats, 99% de fe.

