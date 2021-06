https://mundo.sputniknews.com/20210616/inminente-desahucio-en-madrid-las-okupas-misioneras-que-resisten-en-un-piso-de-lujo-1113229311.html

Inminente desahucio en Madrid: las 'okupas' misioneras que resisten en un piso de lujo

Inminente desahucio en Madrid: las 'okupas' misioneras que resisten en un piso de lujo

Varias religiosas que viven en un edificio de una zona exclusiva del centro de la capital española están a punto de ser desalojadas. Ya les han cortado la luz... 16.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-16T08:00+0000

2021-06-16T08:00+0000

2021-06-16T08:00+0000

españa

derecho a la vivienda

misiones

desahucios

ocupación

madrid

religión

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0f/1113228618_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_2bfb2239049fd80b82a89b3b5cb7e364.jpg

Una cinta y un cartel cortan el paso: la empresa responsable del agua se dispone a hacer algún tipo de obra en este punto de la calle Maestro Ripoll, frente al número 14. El papel alerta a sus inquilinas, que temen que la compañía les corte el grifo. Son nueve. Con el aviso, fechado a 15 de junio, ha aumentado la tensión de estos últimos días: desde hace dos semanas viven sin luz. Y desde hace cinco años están pendientes de un desahucio que, entre alegaciones y demoras, aún no ha llegado. La espera ha causado bajas y malestar, pero aún hay quien resiste: las supuestas okupas son misioneras religiosas que llevan desde 1994 en el inmueble, de seis plantas y unos 1.500 metros cuadrados. Se encuentra en El Viso, una de las zonas más exclusivas de Madrid. Pertenecía a la congregación religiosa Lumen Dei y ahora es de Varia Viso, una inmobiliaria que lo compró en 2016 por unos tres millones de euros. Desde entonces, pende sobre las inquilinas la amenaza del desalojo, algo que se ha incrementado con los últimos acontecimientos."Se supone que estamos de forma ilegal, porque la propiedad no es de la asociación, desde hace cinco años. Pero últimamente nos han quitado el gas, la luz y tememos por el agua. Llevamos mucho tiempo sufriendo acoso", explica María Victoria Arce a Sputnik en el jardín de la casa, con estampas de la virgen, cruces y un banco donde reposan las linternas solares que cargan para poder ver de noche.Arce es de Puerto Rico, tiene 57 años y lleva 25 como misionera. En este edificio de Madrid reside desde hace dos décadas y cuenta por orden cronológico su estancia o los problemas que les aquejan. Antes, lamenta que les acusen de "mentirosas y ladronas". "Nunca hemos dicho que fuéramos monjas", asegura. Es un dato que se da a menudo y ella matiza: son hermanas de la fundación de Lumen Dei, una rama que se separó de la matriz principal. En cualquier caso, las inquilinas tienen una soga al cuello. Según narra Arce, en 2014 les echaron de la asociación principal. El culpable, el monseñor Jesús Sanz, obispo de Oviedo (Asturias). Llegó como supervisor de Lumen Dei, de carácter integrista, en 2009. Pronto empezó a tomarse la fe más como un negocio que como un compromiso: "La culpa fue la compra de un colegio en Pozuelo (el hispano inglés Saint Mary of Fátima) y la venta de propiedades", resume esta responsable, que calcula 12,5 millones de euros de beneficio con las ventas tras unas supuestas inmatriculaciones."Hubo una primera petición de desahucio en 2016, que recurrimos", continúa. Ya les advirtieron entonces: tenían que abandonar la que había sido su morada. "En el contrato aparece que Lumen Dei va a colaborar con la inmobiliaria para echarnos", confiesa. Comenzaron así los "litigios" para no ser expulsadas. Han aguantado, expresa, la visita de desconocidos que aseguran ser dueños del inmueble, la aparición de guardias de seguridad o la incertidumbre de un corte de suministros.De hecho, sumaban 30 residentes cuando este periplo judicial empezó. Ahora, entre "la preocupación y la tristeza" por la coyuntura, son nueve. "Muchas eran mayores y estaban enfermas. En los últimos tiempos se ha acelerado la salida, porque a lo mejor necesitan tratamiento y no pueden o ingresan en algún hospital", comenta Arce mientras enseña una despensa con alimentos a punto de malograrse. Por la calle, de las de mayor precio de la capital y de España, apenas hay gente en un mediodía con el sol acelerando el desgaste de los productos. María Victoria Arce se mueve con un manojo de llaves por las estancias y repite el desasosiego que ha calado entre las hermanas: "Es un tema muy escabroso, pero no podemos dejar de hacer lo que hacemos porque perjudica a terceros", relata, "además, lo hacemos por amor a Dios y con la mayor paz posible para no poner a la opinión pública en contra de la compañía eléctrica ni de la Iglesia".María Victoria Arce incide en el papel del monseñor Jesús Sanz y sus operaciones. "La clave no es que nos echen o que estemos sin permiso, es qué ha pasado con los millones que han ganado en la asociación después de vender propiedades, porque lo del colegio fue un crac", espeta. Cree la misionera, directora de este edificio, que hay una enorme "tensión" y también mucho apoyo: "Nos dicen: 'quédense, resistan', porque algunos dieron dinero de sus vacaciones para que siguiéramos con nuestras labores".Y las siguen realizando: cada mañana dedican una hora y media a entregar alimentos y dialogar con la familia. Antes ya andan con sus quehaceres: "Nos levantamos a las seis y cuarto, nos preparamos, desayunamos —porque somos personas— y rezamos hasta las 10", enumera la religiosa, que por las tardes también se rinde a la oración y las tareas domésticas: "Aunque con esto andamos un poco revueltas", apunta, refiriéndose al corte de luz, que ha modificado algunos hábitos y que impide, por ejemplo, llamar al telefonillo."Cuando pasó a ser de Varia Viso nos quitaron la titularidad, se hicieron cargo ellos y dejamos de pagar. Hemos reclamado y nos dijeron que entre dos y cinco días hábiles", concreta, implorando que vuelva de nuevo. Lo que regresa cada día es la asfixia por un inminente desahucio, que se ha hecho más patente por carteles y señales como los que ha colgado una empresa de agua. También por un comunicado de Lumen Dei, que las tacha veladamente de okupas. Desde la congregación (sobre la que aparecieron noticias a finales de los años noventa de alumnos que se quejaban por sus técnicas de hostigamiento ante cualquier actividad que consideraban "pecaminosa", como ir a una discoteca) remiten a Salvador Morillos, abogado. El letrado explica a Sputnik que desconocen la situación actual porque la propiedad no es suya. "En 2016 se vendió a otro titular , y ellos son los que empiezan el proceso de desalojo", se defiende. Jesús Sanz, el monseñor y obispo de Oviedo, no ha hecho ninguna declaración. Ni siquiera en el programa de televisión Salvados, cuando le inquirían directamente sobre estas ventas millonarias, daba una respuesta. Las religiosas se quejan de ese silencio y se amparan en lo divino. "De ánimo estamos bien, tranquilas. Nos encontramos en manos de Dios. Él sabe lo que es la maldad y quien usa la mentira", defiende María Victoria Arce. Juliana, una compañera que regresa de gestiones por la ciudad, la respalda con un escueto interrogante: "¿Viste que aquí vivimos, no?", pregunta, sin saber hasta cuándo en este mismo techo.

https://mundo.sputniknews.com/20190918/un-informe-denuncia-que-la-iglesia-catolica-de-espana-funciona-como-un-paraiso-fiscal-1088719379.html

madrid

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alberto García Palomo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

Alberto García Palomo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alberto García Palomo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

derecho a la vivienda, misiones, desahucios, ocupación, madrid, religión