Hachi, la perra de Paraguay que cuida a las almas perdidas por el COVID-19

MONTEVIDEO (Sputnik) — Los números, útiles para medir contagios y vacunas, pacientes y muertes, son absurdos para describir la tristeza y el desamparo que... 16.06.2021, Sputnik Mundo

Sin embargo, entre tantas historias de desencuentros y soledades, hay otras que parecen equilibrar un poco las cosas.Uno de esos animales es Hachiko, o Covicha, como llamaron los trabajadores del hospital a esta perra de entre 5 y 7 años que permaneció durante meses deambulando por pasillos y salones, a la espera de su dueña, una paciente que tras 10 días de internación falleció por COVID-19.La pequeña perra blanca con manchas marrones se hizo parte del paisaje habitual en este hospital público ubicado a 80 kilómetros de Asunción, cuyo deterioro es avanzado y, producto de ello, es de fácil acceso para cualquiera.Hachiko fue bautizada así por Ortiz en homenaje a un perro japonés que esperaba a su dueño en la estación de Shibuya, en Tokio, y que inspiró la película Siempre a tu lado (2009).Ortiz luego se enteraría que aquella mujer por quien esperaba Hachiko no fue la única paciente a la que acompañó.Hachiko entraba a la noche cuando no había más guardia y se metía debajo de la cama, escondida, a ofrecerle compañía a quienes —por razones epidemiológicas— no podían tenerla.Nueva vida para HachikoLos trabajadores del hospital enseguida se conmovieron con la perrita que esperaba la salida de su dueña por la misma puerta en la que había ingresado con la ambulancia.Cuidaron de ella, le pusieron un nombre, y hasta se organizaron para encontrarle un destino. Ahí es cuando aparece Edith Ortiz, quien administra dos refugios y tiene 40 perros listos para ser adoptados.Los médicos del hospital contaron que, durante esos meses, la perra fue llevada a una veterinaria, de la cual escapó para volver a la misma puerta de siempre, a sentirse cerca de su dueña.Pero la historia se cierra con Malena Martínez, una mujer de 77 años, que perdió a su perra Tara hace dos meses, justo en tiempos de confinamiento doméstico, cuando la compañía se vuelve más necesaria que nunca."Soy muy amante de los animales y del perro más todavía. Siempre para mí fue una gran compañía, sobre todo desde que me jubilé", cuenta Martínez a esta agencia.Jubilada bancaria desde hace muchos años, Malena vive junto a su marido en la misma casa que habitaron sus padres y tiene un hijo de 39 años. Lleva apenas dos días con Hachiko, la perra que llegó a ver en las noticias cuando aún vivía en el hospital, aunque ella prefiere llamarla simplemente "nena", como a sus antecesoras."Es chiquita, delicada y suavecita", describe. "Es hermosa y se nota que es sumamente inteligente. Ya identifica hasta el sonido del vehículo de mi marido y me avisa cuando viene. Tiene su camita al lado de la mía y la primera noche durmió plácidamente. Al día siguiente se levantó, inspeccionó la casa y recorrió por todos lados. No parece atemorizada, enseguida se acostumbró y ya conoce la casa entera".Malena espera su segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 mientras extrema su cuidado y el de su familia, y busca distracciones para soportar un encierro que, a partir de ahora, será con ladridos.

