Explosión dentro de una base militar deja 36 heridos en Colombia | Videos

Explosión dentro de una base militar deja 36 heridos en Colombia | Videos

Un coche bomba explotó dentro de una base militar ubicada en la localidad colombiana de Cúcuta, limítrofe con Venezuela, dejando 36 heridos, tres en condición... 16.06.2021, Sputnik Mundo

La explosión se registró poco después de las 3 de la tarde hora local, cuando unos hombres vestidos como soldados condujeron una camioneta blanca hacia la base, informaron las autoridades. Varios videos difundidos en redes sociales muestran una columna de humo negro que salía de la base y posteriormente se escucha un fuerte estallido que destrozó ventanas y oficinas.Durante una visita de emergencia a la base, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, señaló que la explosión fue un atentado terrorista contra militares colombianos.El titular de Defensa señaló al Ejército de Liberación Nacional (ENL), el grupo rebelde más grande que se mantiene en Colombia, como probable responsable del ataque, aunque no proporcionó evidencia alguna para respaldar esa afirmación. Asimismo, el funcionario añadió que miembros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo que firmó un acuerdo de paz con el gobierno en 2016, podrían estar involucrados.Según Molano, entre los heridos "dos son civiles que están fuera de peligro", mientras que el resto tiene heridas leves.Del total de heridos, "29 de ellos están hoy en centros hospitalarios siendo atendidos", agregó el ministro.Molano indicó que se trató de un "acto terrorista y vil que buscó atentar contra los soldados de Colombia".Asimismo, detalló que una camioneta Toyota de color blanco ingresó a la base militar a las 15:05 hora local (20:05 GMT) con dos sujetos a bordo que se hicieron pasar por funcionarios públicos, luego de lo cual, a las 15:10, el vehículo tuvo una primera explosión, la cual, por supuesto, afectó las instalaciones".Sin embargo, dos minutos después, a las 15:12 hora local, "hubo una segunda explosión de la misma camioneta, afectando de forma grave las instalaciones de la brigada", relató Molano.La Fiscalía investiga los hechos en conjunto con un grupo especial de la Policía "para determinar las condiciones de modo, tiempo y lugar" para dar con los responsables.Según Molano, en las próximas horas viajará al lugar el presidente Iván Duque para dirigir una reunión de seguridad.Tras el anuncio, el propio Duque escribió en su cuenta de Twitter: "A esta hora viajamos a Cúcuta, donde nos reuniremos con la cúpula de la Fuerza Pública y las autoridades de la ciudad y el departamento (de Norte de Santander) para supervisar de manera directa la situación generada en la Trigésima Brigada del Ejército".Versiones de prensa no confirmadas señalan que en la base se encontraban militares de Estados Unidos que brindan apoyo a Colombia, algunos de los cuales pueden estar entre los heridos.El propio Molano confirmó la presencia de los militares norteamericanos en la base pero aseveró que no fueron afectados por el atentado.Un hecho similar al de Cúcuta se presentó el 17 de enero de 2019, cuando el ELN detonó un vehículo bomba en la escuela de cadetes de la policía General Santander, en Bogotá, lo que dejó 60 estudiantes muertos y 22 más heridos.Tras adjudicarse ese atentado, el Gobierno rompió de manera unilateral las negociaciones de paz que mantenía con el ELN. Cúcuta se ubica en la frontera con Venezuela y es la capital del departamento de Norte de Santander, en donde varios grupos delictivos se disputan las rutas del trasiego de drogas y aprovechan la escasa vigilancia en la frontera para el contrabando de armas y combustible.

