El expresidente boliviano Mesa acudirá a la Fiscalía a declarar en el proceso por el golpe

El expresidente boliviano Mesa acudirá a la Fiscalía a declarar en el proceso por el golpe

"Mañana estaré en la Fiscalía y diré lo que tenga que decir", señaló Mesa en una rueda de prensa en la que leyó una declaración en la cual reiteró su versión de que la asunción de Áñez en noviembre de 2019, de la cual él fue uno de los impulsores, no constituyó un golpe.El expresidente y actual líder del partido opositor Comunidad Ciudadana fue convocado el 15 de junio por la Fiscalía como integrante de una lista de al menos 30 personas señaladas por Áñez como participantes en las negociaciones que condujeron a su autoproclamación presidencial tras el derrocamiento de Evo Morales.Mesa, quien como candidato perdedor llamó a protestas contra el cómputo oficial de las elecciones de 2019 ganadas por Morales, acusó a este líder indígena de controlar tanto al órgano judicial como al actual Gobierno de Luis Arce, su compañero en el Movimiento Al Socialismo (MAS).El expresidente insistió en que la crisis política de 2019 fue producto de un "fraude" cometido por Morales y señaló que el proceso judicial por el supuesto golpe de Estado no tenía fundamento.El ministro de Justicia, Iván Lima, reiteró este miércoles que el Gobierno no buscaba que la Fiscalía detenga a Mesa, pasándolo de testigo a acusado en el caso por el cual la expresidenta Áñez está en detención preventiva desde marzo.

