Un hombre persigue su Lamborghini robado en una 'scooter'

Un hombre persigue su Lamborghini robado en una 'scooter'

Un hombre de EEUU sorprendió al mundo con su reacción al robo de su auto de lujo. Al darse cuenta de que alguien ajeno arrancó su Lamborghini Urus y se lo... 15.06.2021, Sputnik Mundo

"Estoy en mi casa. Escucho que esta cosa se pone en marcha. Miro por la ventana y veo que alguien se la lleva. Me monté en la scooter y fui tras el tipo", comenta Chris Sander, de Miami Beach, a los medios locales. Sander vio su auto estacionado en una acera a unas cuadras de distancia de su casa y allí fue donde la situación se puso realmente extraña. La policía identificó al ladrón del Urus, estimado en 200.000 dólares, como Andre Kalinine de 14 años. Parece que tenía miedo de lo que hizo e incluso le pidió un consejo al propietario del auto robado.De acuerdo con Sanders, el joven le dijo que había robado el Lamborghini hace unos minutos, pero no tenía licencia, no podía conducir y no sabía qué hacer. "No sabía si tenía un arma. No estaba seguro de lo loco que estaba. Estaba tratando de hablar y calmarlo. Me pidió un consejo", cuenta Sanders, añadiendo que le aconsejó detenerse, que así sería más fácil para él. Según los informes, en el momento de la conversación, un oficial de Policía se encontraba al otro lado de la calle con un arma que apuntaba a los dos hombres, lo que da muestra de la increíble paciencia que mostró el propietario del Urus robado al hablar con el ladrón. Kalinine compareció ante el tribunal al día siguiente del robo y su próxima audiencia está programada para el 18 de junio. Desafortunadamente para el adolescente, de acuerdo con diferentes fuentes, este no es el primer crimen que comete en el barrio.

