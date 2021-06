https://mundo.sputniknews.com/20210615/rusia-y-china-en-la-mira-de-la-otan-1113239553.html

Rusia y China en la mira de la OTAN

Rusia y China en la mira de la OTAN

Bruselas ha acogido una cumbre de la OTAN en la que participó el presidente de EEUU, Joe Biden, con quien los socios europeos asocian al renacimiento de la... 15.06.2021, Sputnik Mundo

Rusia y China en la mira de la OTAN

La OTAN y los 'malos' de siempreChina es un asunto nuevo en la agenda de la OTAN, por lo menos tal y como lo formuló el secretario general de la Alianza Atlántica Jens Stoltenberg. "China está ampliando rápidamente su arsenal nuclear con más cabezas nucleares y un número mayor de sistemas de lanzamiento sofisticados. Es opaco en la implementación de su modernización militar. Y está cooperando militarmente con Rusia, incluso a través de ejercicios en el área euroatlántica".Mientras, Biden quiere que la alianza de 30 países se coordine ante el aumento del poder global de Pekín. "Nunca antes la OTAN había hablado de forma tan firme sobre China. Los aliados lo han descrito como un desafío de seguridad constante que está intentando socavar el sistema global basado en reglas".En cuanto a Rusia, Jens Stoltenberg, ha subrayado que las relaciones están en su punto más bajo desde la Guerra Fría y la ha calificado como una amenaza para la seguridad de la Alianza.Netanyahu a la lonaInverosímil pero real. Así se podría entender el nuevo Gobierno que se ha conformado en Israel tras 12 años de mandato de el ya ex primer ministro Benjamín Netanyahu. De esto da cuenta el dato que el nuevo premier y millonario derechista y nacionalista Naftali Bennett de 49 años, lidera un partido que cuenta con sólo siete de 120 escaños, de los cuales uno no le votó para el cargo de primer ministro.Al igual que el anterior Gobierno formado por Netanyahu con Gantz, también el cargo de premier será rotativo a los dos años, cuando asumirá el centrista Yair Lapid. Otra de las características de este nuevo Gobierno es que está integrado por una coalición de siete partidos de izquierda, centro y derecha, y uno árabe.Mientras, Netanyahu ya lanzó una amenaza en toda regla: dijo que buscará maneras de "derrocar" al nuevo "Gobierno del cambio", al que tildó de "peligroso", para volver a liderar el país.El Politólogo y profesor de Relaciones Internacionales Bruno Lima Rocha Beaklini incide en que el nuevo Gobierno israelí no ofrecerá muchos cambios respecto a las políticas ejercidas por Netanyahu. En su opinión, Israel "siempre ha sido una sociedad muy fraccionada internamente, con una hegemonía evidente étnico cultural de una especie de élite europea. Yo no veo eso cambiando", advierte en alanista.Llaman a demandar a "monstruos" internacionales por "delitos de lesa humanidad" contra VenezuelaUn nuevo "acto de lesa humanidad" contra el pueblo venezolano. Es lo que constituye el bloqueo de una de las transferencias realizadas por el Gobierno de Nicolás Maduro para adquirir vacunas a través del mecanismo COVAX. Así lo dijo a 'Octavo Mandamiento' el analista venezolano Ángel Tortolero.Según el profesor, investigador titular en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, son acciones que deben ser demandadas ante la Corte Internacional de Justicia, donde la actuación de "tres grandes monstruos –EEUU, el Reino Unido y la UE– atenta contra la vida de los 30 millones de venezolanos"."Están bloqueándonos para ocasionar un caos en Venezuela, con lo cual lograr derrocar el Gobierno bolivariano", denunció Tortolero, al señalar además que la creciente presión de Occidente busca influir también en las elecciones regionales de Venezuela del próximo mes de noviembre, unos comicios que "le ponen los pelos de punta al imperio norteamericano, porque ya perdieron en Bolivia, en Perú, en Argentina, perdieron el referéndum en Chile, seguramente en Colombia también pasarán cosas muy interesantes, y sin duda, van a perder en Brasil".Numismático argentino escribe un libro único sobre monedas medievales rusas"Muchas veces se pasa por alto el poder de representación que tiene una moneda metálica que uno pasa todos los días por las manos". Así lo constata el numismático argentino Santiago Rimondino quien acaba de terminar un libro sobre la amonedación en Rusia entre los siglos XVI y XVIII, desde el zar Iván el Terrible hasta el emperador Pedro el Grande.Se trata de una obra única, titulada "Amonedación medieval rusa: acercamiento a la historia e identificación de piezas de alambre rusas 1533-1728", que nació de la intención de su autor de "darle un orden" a su colección "bastante grande" de monedas "desde Iván el Terrible hasta la caída de la URSS", sin que exista ningún material al respecto en español, y ni siquiera en inglés.Una colección cuya creación supone una auténtica "hazaña", teniendo en cuenta las distancias que separan a Argentina de Rusia, algo que no frena a Rimondino, quien confiesa que las monedas rusas, "muy cargadas", le gustan mucho "a nivel estético"."El libro apunta básicamente a juntar lo que sería el coleccionismo –que alguien que tenga piezas o encuentre piezas en algún lugar pueda identificarlas y pueda saber a qué período pertenecen, cómo se hicieron, por qué se hicieron, a qué responde el diseño de la moneda–, y a la vez, tiene reseñas históricas que apuntan más a la cuestión académica, económica, social y cultural de todo ese momento en territorio ruso", explicó.México frena la pandemia del COVID-19: ahora queda frenar la infodemiaLa pandemia del COVID-19 ha cedido en México, un hecho que derrota las mentiras mediáticas sobre el supuesto mal manejo de la crisis sanitaria por parte del Gobierno de esa nación latinoamericana, manifestó a 'Octavo Mandamiento' el periodista mexicano Gabriel Infante Carrillo, al denunciar que la infodemia mata igual que el coronavirus.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

