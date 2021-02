https://mundo.sputniknews.com/20210225/cuantos-autos-se-han-destruido-en-las-peliculas-rapidos-y-furiosos-1109245127.html

¿Cuántos autos se han destruido en las películas 'Rápidos y furiosos'?

¿Cuántos autos se han destruido en las películas 'Rápidos y furiosos'?

La saga de las películas Fast & Furious se hizo famosa, entre otras cosas, por la cantidad de escenas de acción que giran en torno a toda clase de autos... 25.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-25T17:05+0000

2021-02-25T17:05+0000

2021-02-25T17:06+0000

tecnología

motor

rápido y furioso

película

automóviles

cine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1109244236_65:0:1178:626_1920x0_80_0_0_e9e0cd405fc4eb7a049c56f27ed38328.png

En la primera película de la serie se destruyeron 78 autos, pero muchos de ellos fueron rentados o armados especialmente para el rodaje. El famoso Charger de Dominic "Dom" Toretto (interpretado por Vin Diesel) era un Dodge de 1970 con muchas partes de un Charger del 69. En total se construyeron cinco vehículos de este modelo. En cuanto a los también míticos Toyota Supra, en la película se usaron 8, de los cuales 3 eran coches de utilería. Mientras que en la segunda película se usaron cinco Nissan GT-R genuinos, en la cuarta solo se utilizó un R34 GT-R, y los autos de reserva y de utilería eran menos potentes.Según el coordinador de autos de la saga, Dennis McCarthy, la productora Universal Pictures no está tan loca como para usar vehículos originales en las escenas de acción. Muchos de los coches que se usan en esas escenas son en realidad autos de utilería disfrazados. Y, en el caso de los primeros planos de baja velocidad, los autos se ubican sobre tráileres. Pero no es la primera vez que esto se hace. En la famosa serie de televisión Los dukes de Hazzard, se usaron Charger originales, luego se disfrazaron AMC Ambassadors de Chargers y, finalmente, se usaron autos a control remoto, destaca el medio The Drive. No obstante, puede ocurrir que sí se usen autos originales para la grabación. NBC, por ejemplo, usó más de 20 Firebird Trans Ams para filmar cuatro temporadas de El coche fantástico. La firma británica de seguros Insure the Gap publicó la lista de autos destruidos en cada película de Rápidos y furiosos.En total, se destruyeron 1.487 autos, pero si se incluyeran los de The Fate of the Furious, la novena película de la saga, y los del spinoff Hobbs & Shaw, entonces el total sería de más de 2.000 autos. Después de las grabaciones, algunos de los autos de utilería son restaurados, otros son llevados a museos y muchos simplemente son desechados. Se destaca que de la gran cantidad de autos destruidos, muy pocos eran originales, y esta tendencia no va a cambiar hasta que la industria automotriz no invente una nueva forma de apoyar las ideas de alto octanaje de los estudios.

/20200309/un-coche-policial-casi-choca-echando-chispas-al-estilo-de-fast-and-furious-1090721179.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

motor, rápido y furioso, película, automóviles, cine