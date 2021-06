https://mundo.sputniknews.com/20210614/muestran-el-primer-desembarque-de-carga-desde-un-avion-no-tripulado-chino--video-1113193070.html

Muestran el primer desembarque de carga desde un avión no tripulado chino | Vídeo

Muestran el primer desembarque de carga desde un avión no tripulado chino | Vídeo

La televisión estatal de China ha mostrado el primer desembarque de carga automático realizado desde el avión no tripulado Feihong 98. 14.06.2021, Sputnik Mundo

Se trata de una versión teledirigida del Y-5B, que a su vez es una copia del biplano soviético An-2, fabricado bajo licencia en el país asiático. Para poder descargar el contenedor, la aeronave fue dotada de un sistema automático con paracaídas. El Feihong 98 está fabricado por China Aerospace Science and Technology Group, y realizó su primer vuelo en 2018. Puesto que solo cambian los controles, el avión teledirigido no se diferencia de la versión tripulada ni en prestaciones ni en características de vuelo. Según el fabricante, la versión no tripulada de esta aeronave podría servir para transportar cargas o como una ambulancia aérea. El An-2 realizó su primer vuelo en 1957, y a pesar de su antigüedad sigue volando en muchas partes del mundo, e incluso es fabricado en China a día de hoy bajo el nombre de Y-5B.

