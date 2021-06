https://mundo.sputniknews.com/20210613/hyundai-y-daewoo-presentan-sus-disenos-de-portaviones--fotos-1113181623.html

Hyundai y Daewoo presentan sus diseños de portaviones | Fotos

Dos constructores navales han presentado sus diseños conceptuales para el futuro portaviones ligero de la Armada surcoreana, el CVX. 13.06.2021, Sputnik Mundo

Las empresas surcoreanas presentaron sus propuestas en la Exposición Internacional de la Industria de Defensa Marítima MADEX-2021 en la ciudad portuaria de Busan, en el sur del país. Hace cuatro meses se informó que Corea del Sur planea construir un portaviones de 30.000 toneladas que entrará en servicio hasta el año 2033.El CVX de Hyundai Heavy IndustriesHyundai Heavy Industries (HHI) presentó un diseño que incluía una rampa de despegue modular de estilo salto de esquí, una característica clave similar a la de la clase Queen Elizabeth de la Marina Real Británica. El salto de esquí modular podría eliminarse y la cubierta de vuelo podría modificarse para aceptar una catapulta, agregó el diseñador citado por Defense News.El astillero mostró un modelo a escala 1 a 400 de su propuesta de portaviones, que tendría 270 metros de largo y 60 de ancho, es más largo que el proyecto anterior.El buque tendría un desplazamiento de 30.000-35.000 toneladas y un desplazamiento a plena carga de 450.000-500.000 toneladas, según un portavoz de HHI.El portaviones podría transportar hasta 16 aviones de despegue corto y aterrizaje vertical en su cubierta de vuelo y otros ocho en su hangar o unos 30 helicópteros, precisó. Según Navalnews, el buque cuenta con dos islas gemelas y dos elevadores de aviones a cada lado de la cubierta de vuelo. La primera isla se encargará de las operaciones generales, mientras que la segunda realizará las tareas de control de vuelo. Además, el diseño en forma de X de las nuevas islas ofrece ventajas únicas, según el representante.El diseño también hace un enfoque en los sistemas no tripulados. El modelo cuenta con una cubierta auxiliar en la zona de popa para operar pequeños drones que despegan verticalmente y una minicubierta adaptada para operaciones con vehículos submarinos no tripulados y vehículos de superficie no tripulados.El modelo de Daewoo Shipbuilding and Marine EngineeringDaewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) presentó una maqueta a escala 1 a 125 de su propuesta del CVX, que también cuenta con una disposición de dos islas, pero sin rampa de estilo salto de esquí.El portaviones propuesto tendría 263 metros de eslora y 46,6 de manga. Tiene un desplazamiento completo de 45.000 toneladas y una velocidad máxima de navegación de 27 nudos. El portaviones sería capaz de transportar hasta 16 cazas de despegue corto y aterrizaje vertical en su cubierta de vuelo y 12 más en su hangar. Se puede cargar cualquier tipo de helicóptero. A diferencia del modelo propuesto por HHI, DSME ofrece un portaviones basado en la cubierta de vuelo con sistemas de defensa antidrones, que, según el astillero, satisfaría las necesidades estratégicas marítimas y los requisitos operativos de la Armada surcoreana.

