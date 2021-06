Biden y Putin no realizarán una conferencia de prensa conjunta y esta es la razón

https://mundo.sputniknews.com/20210612/biden-y-putin-no-realizaran-una-conferencia-de-prensa-conjunta-y-esta-es-la-razon-1113168219.html

Después de dos sesiones privadas, cada uno de los mandatarios comparecerá ante la prensa separadamente. Un representante de la Administración Biden apuntó que este formato se consideró más adecuado. Desde el Kremlin se confirmó que los líderes se comunicarán con los periodistas por separado. De acuerdo con el secretario de prensa de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, "lo más probable es que esta sea una práctica del presidente estadounidense".Según los asistentes de Biden, la parte rusa apoyó la idea de una conferencia de prensa conjunta, pero los representantes de la Presidencia estadounidense "recuerdan cómo Putin pareció vencer a [Donald] Trump en Helsinki", detalló The New York Times.En la anterior cumbre celebrada entre Rusia y Estados Unidos en 2018, Trump, el entonces presidente del país, cuestionó los resultados de una investigación de la inteligencia estadounidense sobre la supuesta interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 y aceptó públicamente las garantías de Putin de que su Gobierno no interfirió en los comicios, añadió el medio estadounidense.En la ocasión, el senador republicano John McCain llamó a lo ocurrido "una de las actuaciones más vergonzosas de un presidente estadounidense" en la historia.Según NYT, la decisión del equipo de Biden de celebrar una conferencia de prensa aparte tiene como objetivo "privar al líder ruso de una plataforma internacional similar a la que tuvo en la cumbre de Helsinki de 2018".Los presidentes de Rusia y Estados Unidos se reunirán el 16 de junio en Ginebra. El Kremlin puso de relieve que este es un evento muy importante, pero el potencial de desacuerdo es tan grande que no se debe esperar mucho de él. Se espera que los líderes discutan las relaciones ruso-estadounidenses, la estabilidad estratégica, la lucha contra el COVID-19 y la solución de los conflictos regionales.

