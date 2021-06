https://mundo.sputniknews.com/20210611/biden-tiene-intencion-de-hablar-sobre-temas-de-ddhh-con-putin-1113155256.html

Biden tiene intención de hablar sobre temas de DDHH con Putin

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene "toda la intención" de tratar el tema de los derechos humanos en Rusia durante la... 11.06.2021, Sputnik Mundo

internacional

cumbre entre putin y biden en ginebra

joe biden

eeuu

vladímir putin

rusia

El 11 de junio la cadena de televisión CNN citó al portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, diciendo que Putin no tiene planes de tratar con Biden el asunto del opositor encarcelado Alexéi Navalni."Puede que no esté en su agenda. Y eso no es una sorpresa. Pero ciertamente el presidente (Biden) tiene toda la intención de plantear los abusos de los derechos humanos y el encarcelamiento de disidentes y activistas, que es una violación de lo que consideramos deberían ser las normas en todo el mundo", dijo Psaki en una entrevista con la CNN.Sin embargo, Psaki dijo que Biden se contuvo a la hora de plantear los temas que le preocupan y que será franco y directo con Putin."Esa es la ventaja de reunirse en persona. Es diferente a una llamada telefónica", añadió.Navalni fue detenido en enero cuando regresaba a Rusia desde Alemania, donde estuvo hospitalizado desde agosto de 2020 tras un supuesto envenenamiento con una sustancia tóxica.Luego, un tribunal ruso hizo efectiva una pena suspendida de tres años y medio de cárcel de 2014, por haber violado reiteradamente las reglas de conducta impuestas en el expediente de libertad condicional en el marco del caso Yves Rocher Vostok.Psaki también dijo que Biden no dudará en discutir otros temas "espinosos" como los ciberataques atribuidos a piratas informáticos con base en Rusia y lo que describió como la incursión en la frontera de Ucrania."Esta es una oportunidad para discutir todos estos temas, pero también donde podemos trabajar juntos. La estabilidad nuclear, las negociaciones con Irán... son cuestiones en las que vemos una oportunidad y un foro para trabajar juntos", concluyó.La primera cumbre entre Biden y Putin está prevista para el 16 de junio en Ginebra, Suiza.

eeuu

rusia

2021

cumbre entre putin y biden en ginebra, joe biden, eeuu, vladímir putin, rusia