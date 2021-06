https://mundo.sputniknews.com/20210611/revelan-los-sintomas-que-experimentan-las-personas-al-borde-de-un-infarto-1113135181.html

Revelan los síntomas que experimentan las personas al borde de un infarto

Revelan los síntomas que experimentan las personas al borde de un infarto

El cardiólogo Vladímir Glagólev ha descrito los tipos de dolor y síntomas que pueden experimentar los pacientes durante un infarto de miocardio. 11.06.2021, Sputnik Mundo

Según el especialista, este infarto no siempre va acompañado de dolor y en un 30% de los casos puede no dar ninguna sensación en el pecho."Se conocen casos en los que los pacientes con un infarto se quejaban de dolor en el brazo, el cuello, los dientes, el abdomen, el oído o la parte baja de la espalda", dijo Glagólev en una entrevista con el portal Doctor Piter.Añadió que el dolor torácico no siempre está asociado a un posible infarto, sino que puede estar causado por enfermedades de la columna vertebral, el esófago, la aorta, la pleura y los pulmones. Por eso aconsejó en estos casos consultar con un médico para determinar la causa exacta del malestar.Para reducir el riesgo de infarto, el cardiólogo recomendó adoptar un estilo de vida saludable, dejar de fumar, controlar la presión arterial, los niveles de azúcar y colesterol en sangre y someterse a exámenes preventivos.

2021

