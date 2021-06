https://mundo.sputniknews.com/20210610/el-megaproyecto-de-energia-solar-que-acorrala-a-un-pueblo-de-madrid-1113070292.html

El megaproyecto de energía solar que acorrala a un pueblo de Madrid

La instalación de 921 hectáreas con placas fotovoltaicas en Torres de la Alameda, al este de la Comunidad, alarma a los vecinos. Temen su impacto... 10.06.2021, Sputnik Mundo

Hay veces en que los proyectos se visualizan con claridad. Si uno se asoma a la linde de Torres de la Alameda y mira al horizonte, imagina fácilmente la alfombra de placas fotovoltaicas que pretenden instalar a lo largo de 921 hectáreas. Alrededor de este pueblo de unos 8.000 habitantes, los campos de aceituna, fruta o cereal ofrecen una perspectiva idónea para vislumbrar esta gran planta de energía solar que la Comunidad de Madrid ha presentado a través de una empresa privada. Aún es un proyecto, pero la superficie estimada abarca varios municipios y, sobre todo, acorrala a los vecinos de esta localidad del este de la provincia. Según los planos, que se enviaron a este Ayuntamiento casi al mismo tiempo que se colgaban en el portal de transparencia, los paneles se quedarían pegados al pueblo, y habría que sumar los tendidos eléctricos y seis transformadores. Un acercamiento excesivo para algunos vecinos, que temen perder áreas de recreo y protestan por la posible contaminación acústica y visual."Nos enteramos de rebote, y parece que estamos en el ojo del huracán. Nos rodean y no sabemos qué va a pasar con los caminos o la fauna de la zona", comenta José Ángel Fernández a Sputnik. Este residente de Torres de la Alameda ve favorable el cambio de paradigma hacia lo verde, pero no a cualquier precio. Fernández lleva desde 2008 en el pueblo y valora sus pedregosos caminos. Durante la pandemia, arguyen otros vecinos, han servido de respiro al confinamiento. Además, ofrecen inmensas panorámicas del páramo que envuelve a este pequeño núcleo urbano. Torres de la Alameda, coronado por una iglesia del XVI, tuvo sus primeros moradores hace siglos, pero en las últimas décadas se ha nutrido de gente procedente otras poblaciones cercanas. Antes, tal y como se ve un imagen aérea de los 80 tendida en el consistorio, alrededor del pequeño entramado solo había plantaciones.Lo eligen como un tranquilo punto estratégico: a 30 kilómetros del centro de la ciudad y al lado de Torrejón de Ardoz o Alcalá de Henares, este municipio luce urbanizaciones nuevas en las afueras, una calle Mayor con tiendas y bares o un mercado al que quieren añadir un parque infantil. Resuenan las obras mientras una viandante asegura no tener ni idea del megaproyecto. "Lo he oído, porque me llegó un whatsapp, pero no sé ni para cuándo está previsto ni qué van a hacer con las fincas", cavila a Sputnik, "a lo mejor expropian".Según la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, todo está en un estadio embrionario. "Solo está presentado el documento, aún tiene que pasar por Medio Ambiente y luego sería competencia del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico", responden desde este departamento autonómico. Lo que se conoce es que el 6 de mayo se presentó, a través de la compañía Ignis Energía, el borrador. La iniciativa es privada y produciría hasta 441 megavatios. Además, funcionaría al menos hasta 2050 y surtiría a otras localidades. Es decir, que quizás no serviría ni para consumo local. Carlos Sáez, alcalde de Torres de la Alameda, confirma que está en "fase de consultas" y que se enteraron de las dimensiones cuando les enviaron el plan. "Habíamos visto a gente de Ignis por aquí. Y nos habían dicho algo de las plantas, pero no sabíamos nada de la ubicación y de las dimensiones", sostiene el regidor, que desliza cómo han ofrecido compras o alquiler a un precio mucho más rentable que la labranza.Más que por el ruido, sus habitantes se quejan del aspecto y del impacto medioambiental. En el entorno se pueden observar jabalíes o corzos y por donde sobrevuelan varias especies de aves, como el aguilucho cenizo, el sisón común o la avutarda común, aparte de palomas, chorlitos, grullas y rapaces. En el informe, el peligro es catalogado de "bajo", pero para el dirigente es un problema visual: "El ruido será de las torres, pero no creo que mucho (aunque se calcula que unos 80 decibelios, como de un camión en marcha). Lo que enfada a los vecinos es que les quiten las rutas para andar", sentencia Sáez.El Ayuntamiento está reuniéndose estos días con otras poblaciones afectadas. En el edificio tienen una lista de 16, mientras que en la web de Ayuntamiento hay siete. Tal diferencia se traduce en que la plantación se reparte por varios términos municipales, aunque repercute en más localidades debido a su cercanía. "Yo ni idea, pero a mí hermano le toca. Fíjate qué gracia tenerlas enfrente", apunta María Bailo, vecina de 38 años y propietaria de El Asador de María, local contiguo al edificio municipal."Después del macrovertedero (por otro plan de ubicar al lado un recinto de tratamiento de residuos), vienen con esto. Nunca nada bueno", se queja Laura, una de las trabajadoras de la farmacia de Torres de la Alameda. Le preocupa la proximidad, la radiación que pueda emitir o el ruido. Y, como algunas compañeras, ve inútil construir algo que no se calcula desde abajo. "Deberían empezar con placas solares en las casas o edificios públicos", argumenta otro residente que prefiere no dar su nombre, "si las pusieran ahí sí que se fomentaría el autoconsumo y se reducirían las emisiones". En un grupo de Facebook del pueblo ya hay una campaña en marcha contra este macroproyecto, que sería el primero de cuatro: según explican en la consejería a Sputnik, el objetivo final es levantar hasta 2.000 hectáreas de placas solares repartidas por la Comunidad. Detallan la separación entre las casas y los paneles fotovoltaicos (unos 270 metros, según la zona), critican el poco empleo (y temporal) que podría atraer o la devaluación de la zona. "No quiero que acaben con los campos tan maravillosos de Torres de la Alameda", comenta un usuario sobre la recogida de firmas. "Ya tenemos bastante mierda rodeando nuestros pueblos", zanja otra. Las alegaciones ya están en marcha, en espera de más avances. Falta ver si estos terrenos agrarios siguen brillando bajo el sol, al desnudo o aprovechándose de él.

