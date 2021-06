https://mundo.sputniknews.com/20210610/el-gobierno-de-brasil-es-optimista-ante-una-eventual-vuelta-al-consejo-de-seguridad-de-la-onu-1113104196.html

El Gobierno de Brasil es "optimista" ante una eventual vuelta al Consejo de Seguridad de la ONU

Brasil no compite con ningún otro país como representante del grupo de Latinoamérica y el Caribe, que tiene dos plazas asignadas en el Consejo, por lo que el asiento prácticamente ya es suyo; falta ver cuánto apoyo recibe (se exigen dos tercios de los miembros presentes con derecho a voto, que son 193).Brasil igualará así a Japón con el récord de haber estado hasta en 11 ocasiones en el Consejo de Seguridad de la ONU, algo que para Pucci es "una posibilidad de proyección internacional"; la última vez que Brasil ocupó este asiento fue en 2010-2011. Las prioridades de BrasilEntre las prioridades de este mandato estarán la promoción de una paz de calidad ("porque la paz no es sólo ausencia de guerra", dice Pucci), el avance de la agenda de mujeres en seguridad, una mayor coordinación con órganos regionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Africana, el uso de la fuerza como último recurso y algunos temas especialmente sensibles para Brasil por su situación geográfica.En este sentido, Pucci cita la migración procedente de Venezuela y los conflictos en el golfo de Guinea, dominado por la piratería y los secuestros de tripulación."Es un tema que exigirá nuestra cooperación con la Unión Africana", dijo el diplomático.Respecto a temas globales de gran calado, como el conflicto entre Israel y Palestina, Brasil se compromete a seguir fiel a su postura histórica: diálogo entre las partes y "una solución de dos Estados con fronteras reconocidas internacionalmente", con especial preocupación humanitaria por las víctimas civiles del enfrentamiento político.Otra de las banderas de Brasil es una demanda histórica desde 2004: que otros países puedan entrar como miembros permanentes en el Consejo de Seguridad (hoy ocupado por EEUU, Reino Unido, China, Rusia y Francia), para que este órgano, el más importante de la ONU, sea más representativo."En algún momento pasará, porque notamos que esa demanda de reformas ya está presente incluso en los discursos de las grandes potencias, las diferencias están más bien en la manera en qué se hará; no es sobre el objetivo, sino sobre los medios", expresó.No es sitio para medio ambienteUna de las diferencias que marcarán las elecciones de este 11 de junio se da en torno a la necesidad de incluir temas como el medio ambiente y la soberanía alimentaria en la agenda del Consejo, que originalmente está centrado en la paz y seguridad.Países como Albania, Gabón, Ghana y los Emiratos Árabes Unidos, son favorables a abrir el abanico, mientras que China, Rusia, la India y el propio Brasil, tienen serias reticencias.Pucci explica que ya hay otros foros y órganos adecuados para tratar esas cuestiones, y que hacerlo en el Consejo de Seguridad "no contribuiría a una gestión más eficaz, al contrario".Pucci no cree que el asiento no permanente en el Consejo de Seguridad contribuya a romper el aislamiento del Gobierno de Jair Bolsonaro en el mundo, porque no considera que la diplomacia brasileña esté aislada.Cita como ejemplos el hecho de que Brasil esté en el grupo de amigos de la ONU para la protección y seguridad de los cascos azules, y el diálogo de alto nivel sobre energía, donde el país sudamericano ha sido designado campeón global en transición energética.En las elecciones de este 11 de junio, seis países (Albania, Brasil, la República Democrática del Congo, Gabón, Ghana y los EAU) optan a cinco asientos; la única disputa se dará entre los países africanos, ya que hay tres candidatos y sólo dos plazas reservadas a ese continente.

