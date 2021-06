Presidente de ente electoral peruano rechaza pedidos de golpe de Estado frente a balotaje

"Quiero pedirle a la población en general que no se deje manejar por los 'fake news' [noticias falsas], que no se deben manejar por desesperaciones que no tienen como norte la afirmación de la democracia, ahora incluso he leído que algunos están pidiendo un golpe de Estado, eso es sedición, están provocando un acto sedicioso, reclamando que el Ejército y las Fuerzas Armadas intervengan", afirmó Salas en diálogo con la radio local Exitosa.