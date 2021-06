https://mundo.sputniknews.com/20210609/el-dramatico-conteo-de-votos-en-peru-en-memes-1113067248.html

El dramático conteo de votos en Perú, en memes

El dramático conteo de votos en Perú, en memes

Mientras Pedro Castillo y Keiko Fujimori disputaban voto a voto la Presidencia de Perú, los internautas sobrellevaron la ansiedad en el país con memes... 09.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-09T15:47+0000

2021-06-09T15:47+0000

2021-06-09T15:47+0000

américa latina

pedro castillo

elecciones generales en perú (2021)

perú

keiko fujimori

memes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1113067075_0:46:2903:1678_1920x0_80_0_0_d7f7d10c06ad7cf519e57ef017411626.jpg

La reñida definición de las elecciones de Perú entre el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori mantuvo en vilo a peruanos de todo el mundo y a gran parte de América Latina. Y mientras analistas políticos ya adelantan sus conclusiones sobre el futuro del país, las redes sociales hacen lo suyo y permiten repasar esta montaña rusa de emociones en su lenguaje: los memes.El pulso del conteo de votos fue marcado en Twitter por la cuenta de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que divulgó reporte periódicos sobre el conteo de votos. El conteo comenzó con una leve ventaja para Fujimori pero pronto encontró a Castillo adelante, aunque siempre por un exiguo margen.Más allá de la seriedad de lo que estaba en juego, los internautas peruanos intentaron sobrellevar la espera del final del conteo con humor e ironía.Dicen que a los millennials todo les provoca ansiedad. Vaya si el conteo voto a voto en busca de un nuevo presidente es uno de esos casos. ¿Hay mejor meme que el de Sheldon Cooper para eso?La tensión y polarización política también llenó las redes de acusaciones e insultos cruzados. Un usuario plasmó ese clima en un elocuente meme.Más románticos, otros imaginaron a Castillo y Keiko esperando juntos el dictamen final como en la definición de un certamen de Miss Universo.Volviendo a la realidad, no podía faltar el meme de Abraham Simpson reclamando definir las cosas de una vez, aunque sin mucha confianza en ninguna de las opciones.El empate técnico entre los candidatos también inspiró memes, en este caso uno de Thanos, villano de los Avengers, y su predilección por el equilibrio.A medida que los resultados se fueron volcando hacia Pedro Castillo, los simpatizantes de Fujimori —o simplemente detractores de la izquierda— presentaron con memes su pesimismo con respecto al futuro de Perú. La orquesta del Titanic, un clásico.Otro meme protagonizado por Thanos, que puede tener doble interpretación. La victoria de Castillo ¿es el fin de Perú o Keiko es Thanos?Los fanáticos de Castillo no se quedaron quietos y celebraron la llegada del voto rural a puro ánime.Dragon Ball no podía faltar a la cita.Más burlones, otros apuntaron directo a la frustración de los votantes de Fujimori, caracterizados como personas de sectores acomodados.Para el final uno de los más ocurrentes, con diseño incluido. La eventual tercera derrota electoral de Fujimori —que ya cayó en las elecciones de 2011 y 2016— fue transformada en una invitación a una fiesta de "15 años". La ironía salpica hasta al escritor Mario Vargas Llosa y al polémico exasesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos.Por el momento, los memes no definen elecciones. Aunque si así fuera, no cabe dudas de que en el campo de las redes, la elección estuvo tan pareja como en las urnas de Perú.

https://mundo.sputniknews.com/20210608/organismo-electoral-de-peru-rechaza-versiones-sobre-fraude-en-balotaje-presidencial-1113042666.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pedro castillo, elecciones generales en perú (2021), perú, keiko fujimori, memes