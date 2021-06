https://mundo.sputniknews.com/20210609/lula-promete-paz-y-amor-en-su-campana-para-apartar-a-bolsonaro-del-poder-1113073689.html

Lula promete "paz y amor" en su campaña para apartar a Bolsonaro del poder

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) prometió "paz y amor" en su campaña electoral para lograr apartar al... 09.06.2021, Sputnik Mundo

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Lula afirmó que a él no le gusta instigar el odio y que siempre que perdió elecciones nunca cuestionó el resultado, y añadió: "Haremos una campaña de la manera que sabemos hacerla: conversando con el pueblo y no entrando en el juego rastrero de nuestros adversarios, por mi parte será 'Lulinha paz y amor' siempre", afirmó.El líder del Partido de los Trabajadores (PT) también afirmó que la gente está cansada de escuchar a Bolsonaro mintiendo o a sus hijos propagando noticias falsas."No hay un único mensaje de paz, solo es odio; si para echar a Bolsonaro es necesario que sea candidato, no tengan duda de que lo seré", advirtió.Las elecciones presidenciales en Brasil se celebrarán en octubre de 2022, y de momento, aunque el líder de la izquierda no confirmó formalmente su candidatura, parte como favorito en las encuestas.Los analistas políticos coinciden en que, para conquistar el voto de los indecisos, del centro y de los decepcionados con Bolsonaro, Lula usará un discurso moderado y apelará a la unidad del país.

