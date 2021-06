Organismo electoral de Perú rechaza versiones sobre fraude en balotaje presidencial

"El fraude implica un concierto de voluntades orquestado, planificado y ejecutado desde adentro y con el ánimo de causar una decisión torcida de afectar la voluntad popular y eso no existe, eso no se ha visto, eso no sucede. Eso no está sino en la febril imaginación de alguien. Respeto desde luego las opiniones de los candidatos, pero los llamo a la serenidad también", dijo el titular del máximo organismo electoral peruano a la radio local RPP.