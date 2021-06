https://mundo.sputniknews.com/20210607/intercambio-comercial-entre-rusia-y-latinoamerica-cae-en-casi-7000-millones-de-dolares-1112997603.html

Intercambio comercial entre Rusia y Latinoamérica cae en casi 7.000 millones de dólares

Intercambio comercial entre Rusia y Latinoamérica cae en casi 7.000 millones de dólares

El intercambio comercial entre Rusia y América Latina se ha desplomado en los últimos dos años, de 19.000 millones de dólares a 12.000 millones, según dijo en... 07.06.2021, Sputnik Mundo

hoy con nosotros

latinoamérica

cooperación

comercio

cuba

brasil

rusia

"Vemos ahora una disminución de nuestros contactos con países de América Latina, donde la caída de nuestro intercambio comercial en los últimos dos años ha sido de casi 7.000 millones de dólares. Estamos observando la reducción de contratos en esta dirección, y todo ello lo vinculamos con las circunstancias de la pandemia", explicó Pádalko, entrevistado en el marco de la última edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.Según sus palabras, la situación se debe en parte a que "los empresarios latinoamericanos tienden a negociar y firmar contratos 'cara a cara', sintiendo a su contraparte".Consultado sobre los principales socios de Rusia en la región, Pádalko resaltó que "Brasil sigue ocupando el lugar número uno entre ellos". También, prosiguiendo la "lista de los socios estratégicos" en Latinoamérica, mencionó a "Chile, Ecuador, Argentina y Perú".Asimismo, subrayó que el éxito de la cooperación en el área de la salud –sobre todo los envíos de la vacuna Sputnik V a países de América Latina– ha generado una mayor confianza hacia el empresariado ruso en la región, algo que abre nuevos espacios para los lazos entre las partes.Entre los productos rusos que "tradicionalmente" se exportan a Latinoamérica, Pádalko mencionó fertilizantes fosfatados, metal laminado, y diferentes tipos de combustible."Ahora la parte latinoamericana muestra un gran interés por nuestros equipos de transporte ferroviario, por nuestros vehículos de pequeño y gran calibre, así como por nuestra oferta de helicópteros. Ni hablar sobre la alta demanda por nuestros productos de alta tecnología, entre ellos, aparatos aéreos no tripulados, cuyo uso resulta cada vez más indispensable para una agricultura rentable", manifestó.Por último, Pádalko afirmó que actualmente la Cámara de Comercio e Industria de Rusia está trabajando en "recuperar lo más pronto posible el interés del empresariado ruso por el mercado latinoamericano". En este contexto, subrayó que "sí que hay dinero" que invertir en la región.Por su parte, Alexéi Lavrov, viceministro de Finanzas de Rusia y presidente de la Sociedad de Amistad Rusia-Cuba, coincidió en el impacto negativo que ha tenido la pandemia del COVID-19 para las relaciones económico-comerciales ruso-latinoamericanas. No obstante, señaló a Sputnik que el daño no ha sido tan grande como en algunos otros casos, donde Moscú la logrado mantener contactos activos con socios como La Habana."Rusia y Latinoamérica, aunque se encuentran lejos uno del otro geográficamente, tienen una profunda simpatía y atracción mutuas, lo que más tarde o [más] temprano se va a materializar –y ya se está materializando– en proyectos económicos y de inversiones conjuntos", recalcó.En este contexto, insistió en que el papel del Estado radica en la "creación de un ambiente político y social favorable" para que estos proyectos se den."Cuando hablamos sobre el comercio exterior, hay que tener en cuenta que se trata, antes que nada, de vínculos entre empresas e inversores. No es el Estado quien organiza el intercambio comercial o inversiones, sino que lo que tiene que hacer es fomentarlo e estimularlo", remarcó.De acuerdo con Lavrov, no existen "obstáculos de carácter global y sistémico" que impidan el desarrollo de los lazos bilaterales:"Tal vez el problema sería la insuficiente capacidad para exportar a una región tan lejana como es América Latina: es más fácil desarrollar vínculos con socios más cercanos. Pero hay que usar cada oportunidad para entablar contactos directos entre nuestras empresas exportadoras e importadoras, promover lo máximo posible el turismo y los intercambios académicos", agregó.Finalmente, consultado sobre su desempeño como presidente de la Sociedad de Amistad Rusia-Cuba, Lavrov confesó que se "enamoró" de la isla desde su primera visita "hace 10 años"."Es algo que les pasa a muchos rusos que visitan Cuba, un país que ha conseguido innegables logros socio-económicos gracias a la Revolución, aunque las circunstancias actuales objetivamente han hecho que el país se encuentre en una situación económica complicada. Pero el patriotismo de los cubanos, su optimismo, su alegría de la vida, su bella naturaleza, su rica historia, es algo que conquista las corazones de los rusos, por eso hemos ocupado un lugar muy digno dentro del turismo internacional hacia Cuba y espero que esto se restablezca muy pronto", concluyó Lavrov.

