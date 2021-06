https://mundo.sputniknews.com/20210604/gobierno-colombiano-y-comite-del-paro-concuerdan-en-50-de-medidas-para-salir-de-conflicto-1112921338.html

El Gobierno colombiano y el comité del paro concuerdan en 50% de medidas para salir de conflicto

"Seis días después, de las 34 medidas [preacordadas el pasado 24 de mayo], en 16 tenemos acuerdo, en 11 hace falta precisar, y en 9 se identifican grandes discrepancias, en temas como la no participación de las fuerzas militares en las protestas", señaló el CNP (integrado por las principales centrales obreras del país) en un comunicado en la noche del jueves 3, de cara al encuentro de este 4 de junio.Otros temas como "la autonomía de las autoridades locales en el manejo de las protestas, el no uso de armas de fuego en las protestas, las condiciones para la intervención del ESMAD [Escuadrón Móvil Antidisturbios, de la Policía] en las protestas, y el mecanismo de seguimiento al acuerdo" son otros en los que hay discrepancias, agregó el comité.Por su parte, el alto Consejero Presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, quien coordina los diálogos con el CNP, destacó que ambas partes han llegado a "16 puntos con acuerdo", pero destacó que los bloqueos de carreteras "continúan produciendo muchísimo dolor para el país, para los empresarios, para los empleos que se están perdiendo".El Ejecutivo insiste desde días atrás que los sindicatos intermedien para que se levanten los bloqueos como única condición para avanzar en las negociaciones, mientras que el CNP sostiene que esa medida de protesta es legal y que el Gobierno debe retirar a militares y policías de varios municipios como muestra de garantías.Los sindicatos iniciaron el 28 de abril un paro nacional en rechazo a la presentación en el Congreso de una polémica reforma fiscal y otras medidas impulsadas por el Gobierno, lo que ha derivado en fuertes enfrentamientos entre civiles y policías en diferentes ciudades, así como disturbios, saqueos, actos de vandalismo y bloqueos de vías que generan desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas en varias regiones.El CNP, por su parte, señala al Gobierno como responsable de la demora en lograr acuerdos y señaló que en las últimas horas recibió información en la que se verifica "una reducción significativa" de los bloqueos, que persistían —hasta la noche del 3 de junio— en 23 puntos del país.Ambas partes están reunidas desde las 09.00 hora local (14.00 GMT) de este 4 de junio en un auditorio en el norte de Bogotá, donde esperan concertar nuevos puntos.Según denuncias de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, una organización defensora de derechos humanos, al menos 76 personas han muerto durante las protestas en Colombia, 34 de ellas a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y 988 civiles han sido heridos, de las cuales al menos 74 sufrieron lesiones oculares, mientras que suman 87 los casos de personas heridas por armas de fuego.Los datos, que abarcan el periodo del 28 de abril al 2 de junio, muestran además que en ese tiempo se detuvo de manera arbitraria al menos a 2.395 personas y se cometió violencia de género contra 87 personas.Por su parte, la Fiscalía informó el 31 de mayo en un comunicado que recibió reportes de 48 muertes en las protestas, y que las pruebas dan cuenta de que 20 de ellas tienen nexo directo con las manifestaciones, hay nueve fallecimientos en proceso de verificación y en 19 "hay evidencia suficiente de que no guardan vínculo con las movilizaciones".Ante las denuncias de abusos por parte de la Policía, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza publica.

