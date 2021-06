https://mundo.sputniknews.com/20210604/desnudos-y-practicando-sexo-en-la-naturaleza-la-reunion-de-la-familia-arcoiris-incomoda-en-espana-1112917014.html

Desnudos y practicando sexo en la naturaleza: la reunión de la 'Familia Arcoíris' incomoda en España

Un asentamiento hippie se ha instalado en la Sierra de la Demanda, en La Rioja. Son de origen diverso, viven en plena naturaleza y en tiendas de campaña y el... 04.06.2021, Sputnik Mundo

Alrededor de 200 personas se encuentran acampadas en la Sierra de la Demanda, en la frontera de la comunidad riojana con Burgos. Se hacen llamar como la Familia Arcoíris y están celebrando un rito de comunión con la naturaleza. Sus orígenes se remontan a los años 70 en Estados Unidos y defienden valores como la no violencia, el ecologismo y el no consumismo.Según apuntan diversas fuentes, sus reuniones son anuales y se celebran en distintas ubicaciones. Lo que podría convertirse en un bonito evento ha terminando creando malestar en la zona. Según las autoridades van desnudos y estarían practican sexo delante de menores de edad. Entre los acampados hay ingleses, franceses, españoles y alemanes, entre otras nacionalidades.Los vecinos de la zona aseguran que no se trata de personas peligrosas y los dueños de los terrenos tampoco los han denunciado. Sin embargo, el Gobierno de la Rioja está estudiando su desalojo. La Guardia Civil ha tramitado casi un centenar de sanciones contra el grupo por ocupar espacios no permitidos e incumplir las medidas COVID. Los agentes creen que abandonarán la zona pronto, concretamente entre el 14 y 15 de junio, ya que realizan sus reuniones coincidiendo con el ciclo lunar.

