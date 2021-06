https://mundo.sputniknews.com/20210603/rusia-golpe-en-los-dientes-a-occidente-1112879920.html

Rusia: ¿golpe en los dientes a Occidente?

Rusia: ¿golpe en los dientes a Occidente?

El mundo unipolar acabó. Pero Occidente se resiste a aceptarlo, y así lo demuestra cada una de las decisiones que toman sus países para intentar socavar la... 03.06.2021, Sputnik Mundo

Rusia: ¿golpe en los dientes a Occidente?

Golpe en los dientesSi bien todavía EEUU o Europa no han recibido un golpe que le baje los dientes, tal como prometió el presidente de Rusia, Vladímir Putin, al incidir en los posibles intentos alocados de Occidente de dar un mordisco a territorio ruso, por un lado la OTAN sigue avanzando en sus planes de cercar a Rusia por el oeste.Así, en rueda de prensa conjunta en Londres con el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, el premier del Reino Unido, Boris Johnson, celebró y defendió la posición colectiva de la OTAN contra las amenazas en las "fronteras orientales", el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú anunció que antes de fin de año Rusia creará 20 nuevas unidades militares en el oeste del país en respuesta a las acciones de los países de la OTAN.Entretanto, el presidente serbio, Aleksandar Vucic denunció que EEUU y otros países occidentales exigen abiertamente que las autoridades de Serbia reconozcan la independencia del autoproclamado Kosovo. Para el analista internacional Carlos Martínez se trata de otro caso de doble rasero descarado de Occidente.Rusia desarrolla plan "de tres pilares" para impulsar comercio con LatinoaméricaEl Comité Nacional para la Colaboración Económica con los Países de América Latina [CN CEPLA], organización rusa con peso en el tema de las relaciones con la región, está desarrollando un "proyecto muy grande destinado al considerable incremento del intercambio comercial" entre las partes, según su directora general, Tatiana Mashkova.Mashkova, una de las participantes de la presente edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, calificó como "vergonzoso" el actual volumen del comercio bilateral, que ronda un poco más de 12.000 millones de dólares –cifra que obedece a una drástica reducción en los contactos económico-comerciales debido al COVID-19–, y adelantó en entrevista con Sputnik los puntos clave de la estrategia para liberar el enorme potencial de las relaciones entre Rusia y Latinoamérica.En primer lugar, enfatizó que el océano que separa las partes constituye en realidad una "excelente vía para la transportación de mercancías", donde el punto débil de Rusia es su insuficiente flota comercial. El segundo problema a solucionar es el de pagos mutuos, donde las sanciones también complican transferencias entre las partes, particularmente, a manos de bancos intermediarios. Por último, Mashkova resaltó la necesidad de "desarrollar la infraestructura portuaria, es decir, todo lo que tiene que ver con el almacenamiento de las mercancías, con la creación de "showrooms' para las mercancías rusas, tanto en puertos nacionales como en latinoamericanos", al tiempo que la contraparte tendría que hacer lo mismo.Demora de la UE en aprobar vacuna Sputnik V deja negocios en "desastre"Los retrasos en la aprobación de la vacuna anticoronavirus rusa Sputnik V por parte de la Agencia Europea de Medicamentos [EMA], y la falta de voluntad de países comunitarios de abrirle paso al fármaco, acaba en un auténtico "desastre "para sectores como el hotelero y el turismo, según el español Vicente Caseiro, vicepresidente del Grupo Hermitage.En el marco de la presente edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el directivo de esa empresa –que ofrece una amplia gama de servicios en el sector del turismo y de la industria hotelera– constató en conversación con Sputnik que los mencionados sectores se encuentran "en una muy mala situación debido principalmente al cierre de países, al cierre de aeropuertos, y que el turista no puede viajar".Prensa y agentes extranjeros en Rusia"Medios de información extranjeros, agentes extranjeros en Rusia". Ese fue el título del desayuno de trabano del que participaron la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, con representantes de la prensa extranjera en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.Zajárova introdujo el tema con una pregunta y una reflexión: "¿Por qué hemos decidido tocar este tema? Es evidente que está lejos de considerarse un tema positivo, ni tampoco de los más alegres. Claro que todo lo que tiene que ver con cualquier tipo de restricciones o limitaciones –por ley o como medida de respuesta– no le añade ningún plus adicional al funcionamiento de los medios de prensa".Sin entrar en detalles, explicó a qué se debió la aprobación por parte de Rusia de una ley sobre los agentes extranjeros , en la que medios de otros países que trabajan en territorio ruso son catalogados como "agentes extranjeros". Indica que es un medio que para su funcionamiento recibe el dinero desde su país de origen, sin importar si la financiación corre por cuenta del Estado o de compañías privadas. Así, enfatizó que la aprobación en Rusia de la ley sobre los agentes extranjeros en noviembre de 2017, que tanta molestia ha originado en Occidente, ha sido una medida de respuesta al acoso a los medios rusos en EEUU.China y EEUU: ¿quieren tomar las riendas de la recuperación económica global?Restablecimiento de la economía mundial y la cooperación bilateral. Fue lo que abordaron en videoconferencia la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, y el vice primer ministro de China, Liu He.En un comunicado, el Departamento del Tesoro de EEUU indicó que "Yellen debatió los planes de la Administración Biden-Harris de apoyar una recuperación sólida y duradera de la economía", mientras la agencia china Xinhua informó que "las partes intercambiaron opiniones sobre las cuestiones que inquietan a los dos países, así como exteriorizaron la disposición de seguir los contactos"."Tenemos una larga historia de 'cooperación' entre China y EEUU a la hora de avanzar en un modelo de desarrollo que a largo plazo ha funcionado muy bien para China y muy mal para EEUU. Es decir, al corto plazo esto se está apoyando en un modelo en el que la economía de EEUU funciona en base al consumo y al gasto que se apoya en exportaciones de China. Entonces esto ha sido muy rentable para las grandes multinacionales y para muchas grandes empresas norteamericanas, pero a largo plazo ha destruido de alguna forma la economía norteamericana", apunta al respecto el presidente de la Consultora Ekai Center, Adrián Zelaia.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

