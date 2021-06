https://mundo.sputniknews.com/20210603/por-que-es-peligroso-dejar-en-el-olvido-cuentas-en-las-redes-sociales-1112840032.html

¿Por qué es peligroso dejar en el olvido cuentas en las redes sociales?

Un experto en seguridad de la información explicó a Sputnik cómo el incumplimiento de las normas de ciberseguridad puede dañar la reputación y qué significa la...

Las redes sociales suelen contar con una autorización de dos factores que es muy eficaz para proteger las cuentas personales. Sin embargo, si la cuenta se creó hace tiempo y luego se abandonó, este método de protección puede no estar activo, advirtió Oleg Sedov, especialista en seguridad de la información de Rostelecom-Solar.Según el experto, dicha cuenta, junto con todos los datos personales, puede ser hackeada por otra persona."Las cuentas en las redes sociales, que los propietarios han dejado desatendidas durante mucho tiempo, pueden ser secuestradas, y junto con ellas la identidad digital puede ser secuestrada. Eso sucede porque nadie actualiza las contraseñas en estas páginas, por lo que es más fácil hackearlas", dijo Oleg Sedov al señalar que se trata de una cuestión de ciberhigiene.Tener cuentas en varias redes sociales aumenta el riesgo de ser hackeado. La pérdida de la identidad digital puede tener consecuencias muy desagradables, aseguró el especialista.Una página olvidada durante mucho tiempo, que no ha sido actualizada por su propietario y que originalmente no tenía nada comprometedor, puede emerger de repente y causar daños a la reputación, explicó el experto.Agregó que para un líder político o un hombre de negocios socavar la reputación puede suponer pérdidas colosales.Para proteger la identidad digital, el experto recomienda seguir las normas de ciberhigiene y actualizar regularmente las contraseñas en todas las redes sociales.

