¿Por qué es peligrosa la filtración masiva de datos en Facebook?

¿Por qué es peligrosa la filtración masiva de datos en Facebook?

El experto del centro de ingeniería SafeNet de la Iniciativa Tecnológica Nacional de Rusia Ígor Bedérov explicó que hay tres tipos de bases de datos que no están vinculados entre sí y que fueron obtenidos por "distintos equipos o personas en distintos momentos"."Una de las bases consta de 419 millones de líneas y contiene los nombres, los correos electrónicos, los ID de los usuarios en la red social, sus edades y sus números de teléfono", cuenta Bedérov. En cuanto a la segunda base, incluye 268 millones de líneas: en particular, se trata de los nombres, los ID y los números de teléfono de los usuarios. "En su mayoría son ciudadanos de EEUU, el Reino Unido y los países de Asia sudoriental", subraya el especialista.Por fin, la tercera filtración, "la de 550 millones de líneas", contiene los nombres, los correos electrónicos, los ID, las edades, las fechas de nacimiento y la información sobre la educación del usuario.El experto sugiere que todas las bases de datos se obtuvieron a través del denominado parseo de datos, o el análisis del contenido.Además, advierte que "lo más inofensivo" que puede hacer el ciberdelincuente una vez que obtiene la base es transmitir los datos a los terceros, algo que podría derivar en llamadas constantes por parte de tiendas, bancos o compañías de seguros."Cualquier filtración de datos hace al usuario vulnerable a los estafadores. Incluso con una cantidad de datos así, son capaces de llevar a cabo ataques de phishing", señala Bedérov.Pero, ¿cómo puedes evitarlo? El experto agregó que lo más importante es mantenerse alerta y no hacer caso de las exigencias de los estafadores."Si le llaman de un banco (una tienda o una compañía de seguros), pero no se puso Fen contacto con sus especialistas, vale la pena decir que va a devolver la llamada y luego simplemente terminar la conversación", concluye el experto.

