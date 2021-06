https://mundo.sputniknews.com/20210603/desconectar-a-rusia-del-swift-representaria-perdidas-para-el-propio-sistema-de-pagos-1112839589.html

Desconectar a Rusia del SWIFT representaría pérdidas para el propio sistema de pagos

Desconectar a Rusia del SWIFT representaría pérdidas para el propio sistema de pagos

SAN PETERSBURGO (Sputnik) — La desconexión de Rusia del sistema de pagos SWIFT, anunciada por algunos políticos occidentales, amenaza con pérdidas materiales y... 03.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-03T16:21+0000

2021-06-03T16:21+0000

2021-06-03T16:26+0000

economía

foro económico internacional de san petersburgo (spief) 2021

mercados y finanzas

swift

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107663/68/1076636827_0:26:2001:1151_1920x0_80_0_0_818c4a62f11c83265edabeeee93ff066.jpg

"En Rusia hay muchos usuarios, el canal SWIFT se usa mucho para pagos internos rusos, para pagos externos, están vinculados a pagos de deudas (...). Es decir, debe haber una razón de peso para que se introduzca una medida tan severa. Esa razón tiene que superar esas pérdidas materiales, inconvenientes, pérdidas de imagen para SWIFT", dijo Pankin al margen del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.El diplomático señaló que el sistema SWIFT no es un monopolio, en diferentes países existen análogos.SWIFT, con sede en Bélgica, es un sistema interbancario de transferencia de información para facilitar las transacciones al que están conectadas más de 11.000 entidades financieras en casi todo el mundo.Algunos medios especulan a menudo que Estados Unidos y los países de su órbita en Europa podrían desconectar a Rusia del SWIFT en medio de la pugna geopolítica que mantienen.Ante los riesgos de una posible desconexión, el Banco de Rusia creó una estructura similar a SWIFT al que ya se han unido más de una veintena de instituciones de Alemania, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Suiza.En todo caso, no es nada fácil desconectar a Rusia del sistema SWIFT. Según Josep Borrell, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, SWIFT es una organización privada internacional y en este sentido la UE no tiene instrumentos para influir en ella.La 24 edición del SPIEF se desarrolla del 2 al 5 de junio en el recinto ferial Expoforum, al sur de San Petersburgo.La agencia Rossiya Segodnya, casa matriz de Sputnik, es el socio mediático del evento.

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

foro económico internacional de san petersburgo (spief) 2021, mercados y finanzas, swift, rusia