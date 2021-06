https://mundo.sputniknews.com/20210602/quieres-hacerte-un-tatuaje-de-henna-negra-te-lo-pensaras-dos-veces-despues-de-leer-esto-1112784208.html

¿Quieres hacerte un tatuaje de henna negra? Te lo pensarás dos veces después de leer esto

Un tatuaje temporal puede resultar una idea atractiva, pero lo cierto es que tiene sus contraindicaciones. Un comunicado de la Agencia Española de Medicamentos... 02.06.2021, Sputnik Mundo

Llega el verano, el buen tiempo y la gente comienza a preparar sus escapadas a la playa en España. Precisamente en estos lugares es frecuente ver a vendedores con diferentes plantillas de tatuajes que realizan con tinta de henna en el momento. Hacerse un tatuaje temporal que se vaya a los días resulta una idea atractiva, pero lo cierto es que puede no ser tan bonito como parece.Según ha explicado la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) en un comunicado, la henna negra puede provocar picor, manchas e incluso ampollas en la piel. También cicatrices o dermatitis de contacto e incluso, en algunos casos, se podría requerir atención médica u hospitalización. Esos son tan solo los efectos a corto plazo. A largo plazo, en cambio, la henna podría provocar sensibilización permanente. Para prevenir esos problemas en la piel, la Aemps recomienda tener precaución con las ofertas de tatuajes en eventos al aire libre y evitar los tatuajes de color negro o los que presentan una duración prolongada. Si ya es demasiado tarde porque ya te lo has hecho, debes acudir al servicio médico más cercano cuanto antes si presentas algún síntoma. Tatuajes temporales sí, pero de henna naturalLa Aemps lanza este comunicado para alertar a la ciudadanía de los efectos adversos de los tatuajes hechos con henna negra, pero no los de henna natural. ¿Cómo diferenciar una de otra? Muy fácil. La henna natural es de color rojizo y desaparecerá a los 3 o 4 días. El tinte se obtiene únicamente de hojas y flores del arbusto Lawsonia inermis, una planta conocida por sus sales minerales y efecto antioxidante. En cambio, los tatuajes de henna negra, son de color negro y su apariencia es más brillante. Aunque contienen henna natural, también están compuestos de colorantes como la P-Fenilendiamina (PPD), cuyo uso directo está completamente prohibido sobre la piel.

